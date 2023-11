¿Mano dura o blanda? Xavi responde sobre cómo ejerce en el vestuario del Barcelona: “Soy de latigazo”

Luego de la inesperada derrota contra el Shakhtar en Hamburgo por la Champions League (1-0), el Barcelona recibe este domingo al Alavés por la jornada 13 de LaLiga y Xavi Hernández espera la reacción de sus jugadores para seguir peleando por los primeros puestos. Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2023-24 Partido “Con ilusión y ganas de demostrar juego. Llevamos un par de partidos malos. Mejorar juego posicional. Con orden e identidad”. ¿Qué exige para mañana? “Lo mismo de siempre. Jugar bien, ser superiores al rival, dominar el partido. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora, durante estos dos años. Pero sobre todo en esta temporada. Exigir el máximo, que esto es el Barça”. Cambio táctico como el del cuarto centrocampista “Creo que es momento de retocar cosas o buscar alternativas. Es el momento del entrenador, de reaccionar. Pero tampoco intentaremos nada. Tenemos que recuperar el juego posicional como concepto general”.

Vestuario “Perdimos en Hamburgo sin hacer un buen partido. Pero la actitud no ha fallado nunca. Este equipo sigue queriendo ganar títulos. El grupo está muy unido, es muy sano. Vamos por el buen camino como grupo, como familia”. Charla con Laporta “Hablamos después de cada partido. Si yo soy positivo, de las pocas personas que me supera es el presidente. Está muy tranquilo. Tiene la máxima confianza en el equipo. Tranquilidad y a seguir trabajando”. Pedri y De Jong “Frenkie estará para el día del Rayo. Pedri está al 100%”. Momento más delicado en el banquillo “No, no tiene nada que ver. El peor momento como entrenador lo pasé el año pasado. Esto no tiene nada que ver. Esto no es una crisis ni nada por el estilo. Lo del año pasado fue delicado, pero sin llegar a crisis. Yo he vivido aquí unas crisis terribles y esto no lo es”.

Críticas “A mí me han dado palos toda la vida. Uno se acostumbra y se acostumbra, casi, a la crítica. Esto es el Barça y hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos y hay que ser honestos. No hemos estado a la altura. Esto funciona así”. ¿Mano dura o blanda? “Yo soy de latigazo. De ‘pah’. Si es un tema de orden, no hace falta gritar. Si hace falta, grito, pero no soy de gritar. Soy de convencer. De idea. Ni antes era mano dura ni ahora soy mano floja. Lo que he vivido yo. No hay más. Ese no sería el motivo principal por el que el equipo no ha estado bien”.