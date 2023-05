¿LaLiga ya está servida? La tajante respuesta de Xavi tras la sufrida victoria del Barcelona: “Sienta mejor ganar con épica”

”Raphinha tiene una molestia en la rodilla. A los tres minutos, me ha dicho que no podía y que entrara otro. Teníamos previsto que Christensen y Raphinha siguiesen un poco más, pero todo se ha acelerado”.

”Hemos dado un paso muy importante. Hemos sufrido demasiado, hemos fallado ocasiones muy claras... de casi empujar. Cuando ves que no entran y pasan los minutos... ellos defienden bien. Casi sabe mejor ganar así. Es la tónica de la temporada, vas solventando, pero nos falta esa efectividad. El equipo ha tenido hambre y orgullo. No tendríamos que haber sufrido tanto”.

Gavi y Ansu Fati

”He aprovechado las molestias de Gavi para ir más al ataque, pero no estaba previsto. No estaba cómodo, le molestaba al chutar y al pasar, y he preferido cambiar. Teníamos que ir al ataque y Fati te da más asociación”.

Jordi Alba

”Es un pasador extraordinario, podría ser centrocampista. Lo conozco. Y la implicación, ganas, compromiso... es un ejemplo. Estoy especialmente contento por él, porque no está siendo fácil. De golpe no es tan titular como antes. Es complicado y lo lleva con grandeza. Es capaz de marcar diferencias de tres cuartos hacia delante”.