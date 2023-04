Xavi revienta a sus críticos por el césped y sol con dura respuesta; convoca a un niño de 15 años contra el Atlético

“Las nuevas generaciones, la diferencia con mi etapa es que no tienen miedo. Lamine es diferente. Tiene cosas de varios futbolistas. no lo encuentro un parecido”, continuó sobre Yamal, que podría ser el jugador del Barcelona más joven de todos los tiempos.

Xavi también incluyó en la convocatoria a los centrocampistas Pedri y Frenkie de Jong tras recuperarse de sus lesiones.

Ousmane Dembele y Andreas Christensen todavía no están listos para jugar, pero Xavi confirmó que su regreso está cercano.

- Críticas tras declaraciones -



El técnico también respondió a las críticas sobre sus quejas tras el empate sin goles del pasado domingo en Getafe en LaLiga.

Xavi dijo que a sus jugadores no les gusta jugar con el sol de la tarde ya que secaba el césped, y que la hierba era muy alta.

“Sé dónde estoy. No voy a cambiar la opinión, por más memes que hagan. Desde mi posición,tengo que insistir en esto. En el golf, si no esta el césped bien, no se juega. En el tenis si llueve se para. Si está mojado cuando tira Lebron James, se pasa la mopa. Yo puedo meter el campo con charcos. ¿A quién beneficia eso? no me voy a callar”, explicó.