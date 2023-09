El futbolista del Bayern Múnich que tiene enamorado a Xavi: “No atraviesa su mejor momento y le hace ilusión el Barcelona”

Xavi, un entrenador que ha cambiado la cara al conjunto culé desde su llegada, está enamorado de un jugador del Bayern Múnich, así lo informan desde El Chiringuito.

Y es que José Álvarez, que está cerca de la fuente del Barcelona, informa que el entrenador lo quiere y Laporta hará lo posibible por traerlo, hablamos de Joshua Kimmich.

“Llevo varios días hablando con intermediario que trabaja en varias ligas, Premier, Bundesliga, Liga Española, y lo que me dice es que el Barca, que Xavi en este caso, está enamorado de Joshua Kimmich, jugador del Bayern”.

Y agregó: “También me ha dicho que no pasa su mejor momento en general con el Bayern. Acaba contrato en 2025 y era un objetivo de Xavi, se intentó, entre comillas, se tanteó en el pasado mercado, pero si que es verdad que no es su mejor situación y lo que me dicen es que no quiere renovar. A Kimmich le haría mucha ilusión ser entrenador por Xavi”.