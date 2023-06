Lo que dijo Xavi sobre la actitud de Mourinho tras perder la Europa League y sus prioridades en el mercado de fichajes

Este domingo se disputa la última jornada en el fútbol de España y el campeón Barcelona visita el campo del Celta. Xavi atendió a los medios para hablar sobre dicho encuentro, el posible regreso de Messi y afirma que no le ha comunicado a ningún jugador que no entra en sus planes porque no sabe si habrá altas, ya que LaLiga todavía no responde al plan de viabilidad que el club presentó hace unas semanas.

Última fecha “Nuestro discurso no cambia. Queremos acabar con buenas sensaciones, ganando, dando buena imagen... y está el Pichichi de Robert (Lewandowski), la portería a cero de Ter Stegen y todo el equipo. Nos jugamos menos que el Celta. El Celta está en una situación complicada. Los jugadores han disfrutado estos días. Intentaremos hacer un buen partido y ganar”. Prioridades en el mercado de fichajes ”Son claras. Me gustaría mucho que volviera Leo. Lo sabe, he hablado con él. Depende de él. La prioridad futbolística, además de Leo, es un pivote defensivo de buen nivel. Y hay otras prioridades, pero estas son las más importantes”.

Messi “En relación a la presentación de una oferta es un tema de club, presidente y Mateu. A nivel de equipo, sería espectacular. No estoy nervioso, estoy expectante. Me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé. Es un jugador espectacular y nos puede ayudar en muchas facetas. Pero es su decisión, entendería cualquier escenario”. Ansu Fati “Puedo decir muy poco de Ansu y de la planificación en general. No puedo avanzar nada, dependemos de LaLiga y del Plan de Viabilidad. A partir de ahí, decidiremos las cosas”. Koundé “Les dije que no había problemas, pero no me hacen caso. No sé si los jugadores deben expresarse más, es algo personal”. Fichaje de Rúben Neves “No puedo avanzar información de nombres... es difícil. El club sabe mis prioridades, incluso los nombres. Lo saben los miembros del club, que son con quien me debo comunicar”.

Plan de viabilidad e inscripción Champions “Con la Champions estoy tranquilo, es lo que me transmite el club, el presidente, Mateu... mi responsabilidad es ser entrenador, saber si podemos hacer incorporaciones, si hay que desprenderse de algún futbolista, cuáles son los objetivos... pero dependemos del fair play. Estoy más pendiente del fútbol que de todo lo extradeportivo”. Plan de viabilidad “El club es optimista, pero no es definitivo. El presidente es muy optimista. Me transmite seguridad y confianza. No estoy intranquilo. Estoy a la expectativa”. Salidas “No he hablado con los jugadores, porque a lo mejor no podemos fichar y no tengo que hablar con nadie. La situación no me permite actuar. Estamos en stand by. A la expectativa”. La actitud de Mourinho: se sintió perjudicado por los árbitros tras perder la Europa League? “Es difícil, cada uno actúa como le sale. Si te sientes perjudicado, en una final... pero los jugadores y entrenadores debemos ser ejemplos. Igual que pedimos que no nos insulten, nosotros debemos de ser los primeros en predicar con el ejemplo. La conducta es importante y espero no caer nunca en esta imagen”.