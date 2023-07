Xavi hace petición a Barcelona, la dura respuesta sobre el fichaje de Mbappé al Real Madrid y el sustituto de Busquets

“Es la situación que tenemos, una situación difícil, no tenemos el privilegio de fichar a este o aquel, tenemos que adaptarnos al fair play económico”, afirmó.

“Y no quiero hablar de jugadores porque al final se me enfadan los otros clubes”, dijo el técnico azulgrana , añadiendo que también mirará hacia la cantera.

“Tenemos muchas opciones para esa posición (de pivote en el equipo) pero no son naturales, insisto en que tenemos que reforzarnos bien en esa posición”, aseguró.

Xavi también se refirió al fichaje de Luis Enrique por el PSG afirmando que “es un maravilloso entrenador”.

“Me impactó muchísimo en mi último año como jugador, para mí es un grandísimo entrenador, es una referencia como entrenador”, dijo Xavi, que también se deshizo elogios hacia Marcelino, nuevo técnico del Marsella.

XAVI HABLA DEL FICHAJE DE MBAPPÉ

El periodista preguntó: “¿Te daría miedo este Madrid con Mbappé? ¿Consideras que es el mejor jugador del mundo en la actualidad?”.

“Al Madrid siempre tenemos máximo respeto y seguramente se va a reforzar. Siempre competirá con nosotros por todos los títulos. Eso es así. Es un grande del fútbol mundial y va a competir con nosotros está claro ¿no? pero no me interesa ni me incumbe. Además lo nuestro es estar centrado en lo que queremos reforzarnos”.