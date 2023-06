Zidane revela quién fue su mejor socio: “Era impresionante; teníamos un vínculo excepcional, aunque no tuviéramos la misma vida”

Sin embargo, con el que mejor se entendió dentro del campo y disfrutó jugar fue con el histórico Ronaldo Nazario. Ambos ya se habían enfrentado en Italia, cuando el brasileño militaba para el Inter y ‘Zizou’ en la Juve. Y en la ‘Casa Blanca’ fue donde se conectaron.

Zidane se sintió privilegiado por coincidir con tantas figuras, pero nadie tan diferencial como el ‘Fenómeno’. Incluso cuando ya había sufrido un par de lesiones graves en la rodilla, Ronaldo fue capaz de brillar y exhibir su capacidad goleadora con la elástica merengue.

“Es Ronaldo, el brasileño. Fue bastante impresionante. Éramos muy buenos amigos también, teníamos un vínculo excepcional dentro y fuera del campo, aunque no tuviéramos la misma vida. Hasta el día de hoy, nos enviamos mensajes. Nos apreciamos mucho”, respondió Zidane sobre quién ha sido su mejor socio en diálogo Colinterview del portal Oh My Goal.