¿Haaland o Mbappé? Zlatan Ibrahimovic y su respuesta viral sobre quién será el nuevo rey del fútbol

“Me gustan los jugadores elegantes. Es complicado, pero cuando eres futbolista profesional puedes ver a otros jugadores la manera en la que piensan, en la que se mueven y cómo lo hacen. Me gustan aquellos futbolistas que predicen cosas antes de que pasen”, inició Zlatan Ibrahimovic.

“Yo creo que Mbappé me recuerda mucho a Ronaldo Nazario, su juego es muy elegante. Tenemos otros jugadores, pero cuando hablamos de futbolistas jóvenes... tenemos que hablar de Haaland. Es bueno, porque creo que está obsesionado con goles. Y no está haciendo más de lo que necesita hacer, solo está enfocado en los goles. Y eso es algo que puedes ver en los jugadores. Hay futbolistas que piensan que pueden hacer más de lo que son capaces de hacer, y eso no es inteligencia. En Haaland veo esa inteligencia. Solo quiere hacer goles, él sabe que puede hacerlo, y solo intenta hacer eso”, explicó el delantero del AC Milan.