Maynor Figueroa sobre Rueda: "Nos debe una por lo del Mundial"

El duelo de este martes entre Chile y Honduras pasa más allá de un partido amistoso de preparación y es que para los jugadores hondureños el volverse encontrar con extécnico de la Bicolor, Reinaldo Rueda tiene algo especial.

El capitán de la Selección Nacional, Maynor Figueroa, habló en exclusiva con Diario Diez y aprovechó para contar interioridades que vivieron con el entrenador colombiano en el proceso a Sudáfrica 2010 y el cariño que le guardan a Rueda.



"Nos vamos enfrentar a nuestro ex maestro Reinaldo Rueda, que después de 28 años nos llevó a un Mundial. Va ser un partido muy especial para mí en lo personal y obviamente que esperamos sacarle un buen resultado", comentó Figueroa.

Con una sonrisa en su rostro, Figueroa asegura. "Va ser un momento lindo. Desde que se fue de Honduras también tuvimos la oportunidad de enfrentarlo en el Mundial y siempre es especial cuando te enfrentas a ese tipo de entrenadores o personas que cuando estuvieron aquí lo dieron todo por el país. Ahora él va defender su causa y nosotros la nuestra".



Al profesor Reinaldo Rueda siempre se le ha conocido por su seriedad y respecto, pero el capitán de la Bicolor confiesa dentro del grupo de jugadores del Mundial de Sudáfrica habían jugadores le hacían bromas.

"El semblante de él es así, pero el único que le podía hacer reír realmente era Edgar Álvarez y Rambo de León. En general era una persona muy llevadera, dedicada a su profesión. Hoy él se debe a Chile y nosotros estamos de nuestro lado y vamos a ir a buscar ganarle", recuerda entre risas.



Maynor Figueroa, quien ahora porta el gafete de capitán de la H asegura que el entrenador colombiano le dejó muchas enseñas en su carrera que jamás las olvidará.



"Mucha enseñanza, creo que una de las cosas que más nos pedía él era el liderazgo, la comunicación dentro del terreno de juego, ya que mucho de nosotros nos conocíamos, pero no nos comunicábamos y lo que era el control emocional. Esas fueron de las cosas que nos ayudaron para lograr la clasificación al Mundial".



Además recuerda como fue ese grupo que participó en el Mundial del 2010. "Había una sanidad y eso fue lo que él buscó, trató de mantener el grupo unido y eso nos dio resultado. Nosotros lo sentimos cuando él se fue, igual él tampoco quiso irse así del todo, pero son cosas del fútbol y hay un agradecimiento total"



Lo que si está claro es que esa amistad es muy bonita, pero dentro de la cancha se olvida todo y además los recuerdos de una venganza futbolística que no se olvida.



"Esta vez estamos en en contra y nos debe una por lo del Mundial, así que si se da la oportunidad en este "amistoso" vamos con todo. Esa la tenemos anotada y está pendiente", asegura el capi.



Ahora previo es que previo a este partido, Chile viene de caer ante Costa Rica e intentará recuperarse ante Honduras, pero Figueroa dice que esperan no dejar que eso suceda sin importar que los números sean más negativos para Rueda.



"Mal por él y nosotros estamos en un momento que nos queremos ganar la confianza de todo nuestro pueblo y en cada partido tenemos que irlo demostrando", finalizó.