Jorge Jiménez: "Este es un grupo de Honduras que tendrá mucho futuro"

Satisfecho, así se encuentra el técnico de Honduras Jorge Jiménez con la entrega de sus jugadores pese a la derrota 4-1 ante Chile en Temuco.

"Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, en muchos tramos del partido estuvimos muy ordenados, cerrando los espacios a jugadores con gran movilidad", inició contando.

Y agregó: "Me quedo con el esfuerzo del grupo en todo el partido, es un grupo de Honduras que a medida inicie el proceso tendrá mucho futuro".

Al timonel le consultaron sobre los penales inexistentes y prefirió no entrar en polémica.

"A lo mejor el marcador no refleja lo que fue el partido. Del trabajo arbitral no me gusta opinar, ellos van a la cancha con la mejor disposición de hacer las cosas y a veces se equivocan".

Su propuesta dio frutos

El estratega interino de la Bicolor dice que sabía del potencial de La Roja, pero intentó buscar el partido e intentar hacer daño por los costados.

"En muchos tramos el juego fue de buen trámite, ida y vuelta, ataque de dos equipos, no vimos a una Honduras que se paró atrás, vimos a un equipo que se posicionó bien en zona intermedia y de allí intentó presionar y recuperar la pelota. Me quedo con el gol de Honduras, muy bien generado de atrás, buen el desborde, rezago y finalización. Fue algo que buscamos por muchos tramos. En el segundo tiempo tuvimos una jugada similar y Chirinos la define cruzado".

"Hubo tramos que manejaron bien la pelota, si sacamos la valoración nos ganó también en eso. Pero por momentos estuvimos a la altura. Tuvimos varias chances que no finalizaron bien", cerró.

Lo dijo:

"Como todo proceso, al inicio cuesta, todo pasa por un proceso de adaptación, tanto Rueda hacia la selección y la selección a él"

"Para mí Rueda un gran profesional y seguramente llevará a Chile a una Copa del Mundo. Hay que tenerle un poco de paciencia mientras termina de acomodar su filosofía, su idea, y los jugadores se adaptan a su pensamiento y estilo de trabajo. Seguramente dejará un legado como los grandes maestros en Chile, como lo fue (Marcelo) Bielsa y el profesor (Jorge) Sampaoli"