Diego Vázquez está en contra de la llegada de Fabián Coito a la Selección de Honduras

La Fenafuth todavía no hace oficial la llegada de Fabián Coito al banquillo de la Selección de Honduras, y las críticas ya han comenzado a llegar. Este viernes fue el técnico Diego Vázquez el que expresó su desacuerdo.

Roger Rojas: "Lucho por estar en la Selección, se me está pasando el tren"

"Es un técnico que está en las juveniles de Uruguay. Para eso que dejan a (Carlos) Tábora o (Jorge) Jiménez, que también han hecho un trabajo con los juveniles y conocen el medio", , dijo el timonel del Motagua.

Y agregó: "Me parece que traer a alguien que no lo conoce, que no dirigió profesional y solo lo ha hecho con jóvenes, que no tiene los méritos. A pesar de ser antagonistas con (Héctor Vargas), coincidimos en ese aspecto".

Vargas días atrás criticó la decisión de nombrar a Coito para el camino a Qatar 2022 y hasta expresó que por el bien del país estaría dispuesto a formar dupla con Vázquez.

¿Aceptaría formar sociedad con Vargas en la Selección? Le consultaron y fue claro.

"Yo de supuestos no hablo, primero que lo ofrezcan y después lo vemos. Somos personajes antagonistas, pero coincidimos que a ese cargo debe llegar alguien por 'meritocracia', en este caso la persona que está sonando y que dirige a juveniles en Uruguay, para eso que mejor dejen a los que hay aquí".

La Fenafuth anunciará al nuevo técnico en el mes de febrero y los directivos desde hace mucho tiempo descartaron a los estrategas nacionales.