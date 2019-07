Los retos de Fabián Coito con Honduras tras el fracaso en Copa Oro.

Luego del fracaso en Copa Oro donde Honduras no pasó la primera ronda, el itinerario de trabajo que tendrá Fabián Coito con la Bicolor será muy arduo ya que tendrá actividad con la Sub-23 y Mayor en lo que resta del 2019.

De momento el charrúa trabajará en la selección olímpica y el primer reto es superar la llave ante Nicaragua, esta será la primera fase de Honduras rumbo a las Olimpiadas de Tokio a realizarse en 2020.

Coito ya dio la convocatoria en la cual sobresalen Rigoberto Rivas, Douglas Martínez, Jorge Álvarez, Denil Maldonado, Rembrandt Flores, entre otros.

Pero los retos de Coito serán muchos entre las dos selecciones. Lo primordial será la mayor y de la Sub-23 deberá sacar nuevos talentos como lo hizo en su momento Jorge Luis Pinto con piezas como Bryan Acosta, Luis López, Alberth Elis.

CONOCER MÁS EL FÚTBOL HONDUREÑO

El mismo técnico lo dijo, su grado de conocimiento sobre el fútbol hondureño no es el más amplio, esto lo reconoció en plena Copa Oro donde aseguró: “Hay que conocer más la idiosincracia, es un proceso de conocimiento y aprendizaje”.

Quizá este factor hizo que no tomará la mejor decisión en cuanto a llevar ciertos futbolistas a la Copa Oro y declinar a piezas como Bryan Róchez o Kevin López, por citar algunos.

La selección nacional perdió dos juegos y ganó uno en la Copa Oro.

GANARSE LA CONFIANZA DEL AFICIONADO CATRACHO

El hecho de haber únicamente dirigido a nivel sub-20 y sub-17 con las selecciones charrúas hizo que buena parte de la afición dudará de su capacidad a nivel mayor.

Esto lo debe trabajar y en base a resultados se ganará esa confianza que, de momento, no está impregnada dentro del país en el proceso actual.

AVANZAR CON SOLVENCIA LA LLAVE ANTE NICARAGUA

De momento tiene el proceso olímpico y a corto plazo el objetivo principal es superar sin problemas la llave contra Nicaragua, de avanzar se dará un paso importancia hacia el Preolímpico del próximo año en Estados Unidos.

Cabe decir que el profesor Coito también será el técnico de la Bicolor que participará en los Juegos Panamericanos de Lima donde nos mediremos a Uruguay, Perú y Jamaica. Este certamen será del 29 de julio al 4 de agosto.

Coito ya tiene algunos micriciclos con la selección sub-23

SACAR TALENTO DE LA SUB-23

Por ser el encargado de la Sub-23 y como lo hizo Jorge Luis Pinto, Coito tiene el reto de sacar material humano a la mayor, aunque de hecho ya cuenta con algunos jóvenes.

Denil Maldonado y Jorge Álvarez son las piezas consolidadas en la olímpica junto a Alejandro Reyes. Sin olvidar a Rigoberto Rivas que incluso jugó un amistoso previo a la Copa Oro (ante Paraguay).

PASAR SIN APUROS LA PRIMERA FASE DE LIGA DE NACIONES

En octubre y noviembre la mayor tendrá competición de Liga de Naciones donde nos mediremos a Martinica y Trinidad. Por historia y jerarquía Honduras debería pasar este grupo y avanzar a la siguiente fase.

Para esos meses el técnico ya contará con más trabajo y conocimiento de nuestra área y del país por lo que no habría excusa para sacar adelante los resultados mientras se da inicio a la eliminatoria.

Dicha eliminatoria todavía no tiene fecha de inicio pues Concacaf no determina esto, lo que sí se sabe es que no se volverá a jugar hexagonal como en las últimas clasificaciones mundialistas.