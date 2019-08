Coito sobre la ausencia de Quioto: "Nadie está desafectado por un motivo que no sea futbolistíco"

Luego de brindar la convocatoria de 25 jugadores para los amistosos ante Puerto Rico y Chile, el técnico de Honduras, Fabián Coito se refirió a la ausencia del delantero Romell Quioto.

Lista de convocados de Honduras para los amistosos contra Puerto Rico y Chile

Al timonel le recordaron el momento que vive el atacante Juan Ramón Mejía y le consultaron sobre la causas para que el jugador del Houston Dynamo no integrara la lista.

"Como sucede en las convocatoria, no es lo mejor comenzar a hablar de los que no están, por distintas razones. Nadie está desafectado por un motivo que no sea futbolistíco. Tenemos un número de futbolistas que nos garantiza la calidad de trabajo, dentro de este número, a nuestro parecer, tenemos que darle continuidad a un grupo porque en tres días debemos impactar para jugar un partido contra Puerto Rico y tres días más jugar un segundo juego amistoso con Chile. Por lo tanto la continuidad de cierta cantidad de jugadores nos asegurar continuidad de trabajo fecha FIFA tras fecha FIFA.



El delantero Romell Quioto no vive un buen momento con Houston Dynamo y Coito decidió no llamarlo para los amistoso de septiembre.

Y agregó: "Repito, nadie está está desafectado por ningún otro motivo que no sea futbolístico. Ya sea porque consideramos que hay otros futbolistas que consideramos están en mejor situación o porque consideramos que no es el mejor momento para estar convocado, o por su momento deportivo, no existe ninguna otra razón para la no convocatoria de un futbolista", explicó.

Sobre el llamado de Carlos Pineda, Jonathan Rubio y Bryan Moya

Entre las sorpresas en la nómina del seleccionador nacional figuran la del juvenil Carlos Pineda del Olimpia y la de los legionarios Bryan Moya del Zulia de Venezuela y Jonathan Rubio del Tondela de Portugal.

"Son situaciones diferentes. Carlos Pineda es un futbolista joven que viene apareciendo en Primera División, que tuvo una buena participación en los Panamericanos. Pero hay que tener calma por los pocos días que tenemos para impactar en el plantel y futbolistas para la preparación. Estos son jugadores jóvenes y no podemos recurrir a jugadores con poca experiencia ni cargarlos de responsabilidades. Me parece que un futbolista joven hay que incorporarlo a un equipo para que vaya desarrollando en ese clima su potencial".

"Rubio está en la primera división de Portugal, juega en Europa. Los que están allá nos interesan mucho por todo lo que puedan aportar. Moya está en un momento muy bueno con su equipo, un futbolista importante que tuvo una participación en Copa Sudamericana. Cuando estuvimos en los Panamericanos hablamos con él, lo vi entusiasmado y consideramos que era buen momento para convocarlo".

Ausencias de Choco Lozano y Bryan Róchez

El no llamado del delantero hondureño del Girona Anthony "Choco" Lozano y la ausencia de Bryan Róchez, quien milita en el Nacional de la Segunda Portugal, fueron otros de los temas que respondió.



Choco Lozano se encuentra definiendo su futuro con Girona. Cádiz y Málaga lo pretenden.

"En este momento (Choco Lozano) está en plena competencia y me parece que no iba a estar en el nivel que esperamos de él para estos partidos. Preferimos darle espacio para su consolidación en el equipo, que adquiera mejor competencia y que el día que volvamos a necesitarlo sea el que necesitemos. He hablado con él y repito, no hay nadie desafectado por una razón que no sea futbolística".

Sobre Róchez, asegura que lo está siguiendo y que podría ser llamado en futuras convocatorias.

"Es un futbolista que lo estamos siguiendo y podría estar en futuras convocatorias, estoy de acuerdo que está en Segunda de Portugal, en un momento convirtiendo goles. Repito, cuando se convoca a un futbolista, hay otros que quedan fuera. En este momento elegimos para esa situación a Rubilio (Castillo) que está en el plano europeo y Jorge Benguché, que hace tiempo los queremos tener".

Puerto Rico y Chile, los rivales de turno

Coito también tuvo tiempo para referirse a las selecciones de Puerto Rico y Chile, rivales el 5 y 10 de septiembre, respectivamente.

"Son equipos fuertes. Hablamos de Chile, una selección muy buena que juega en Conmebol. Puerto Rico es de nuestra área. Todos estos temas, hemos buscado rivales de acuerdo a las obligaciones. Si bien son diferentes en sus fortalezas, los veo bien para seguir con este proceso", cerró.