Carlos Pineda, el “ingeniero” que está consolidando Fabián Coito en la Bicolor

Carlos Pineda es uno de los jovencitos que se ha ganado la confianza del entrenador Fabián Coito en la Selección de Honduras. Con 22 años lo convenció en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ahora se ha convertido en el titular en el combinado adulto.

Muy maduro en sus respuestas, el cipote del Olimpia que está cursando la carrera de ingeniería en informática, dice que todavía no hemos visto su mejor versión, pues se está exigiendo para ser mejor y poder llegar a la élite.

“Creo que la Selección tiene grandes jugadores y al que le toca jugar tiene que hacerlo bien. La decisión de quién se queda la tiene el entrenador y creo que hay que respetarla. Si me toca jugar o no el domingo hay que estar listo, disfrutarlo con la responsabilidad que eso conlleva”, explicó.

“Me siento muy feliz, creo que estar en la Selección son bendiciones de vida y todo sea por honra de Dios. He hablado con mi familia que hay que disfrutarlo y lo tomo como un paso más pero para vivirlo, pero quiero estar viviendo cada minuto como el mejor de mi vida”, manifestó Pineda.

El mediocampista Carlos Pineda atendiendo a los medios de comunicación en el hotel de concentración. Fotos Melvin Cubas

Pineda sabe que los partidos como el del domingo son complejos: “Ya los conocemos”, dice sobre Trinidad y Tobago. Luego agrega: “Son batallas que hay que enfrentarlas, tenemos que ir a hacerlo de la mejor manera posible, disfrutarlo. Llevar la idea del juego dentro de la cancha confiando que las cosas nos pueden salir bien”, manifiesta el contención de la Bicolor.

El jugador espera ser titular, pues trabaja para eso. “Conozco al profesor Falero desde la Sub-23, es como la mano del profesor Coito. Espero, como decía un entrenador mío que uno no se puede poner ni quitar, sino estar listo para dar el mejor nivel en el partido”, explica.

Carlos Pineda al ver que debutó con Héctor Vargas con 16 años pero no tenía continuidad, meditó retirarse del fútbol según comentó el entrenador del Real de Minas, Raúl Cáceres y el futbolista lo confirma.

“Esas son etapas que uno pasa. Son etapas que nos forman como personas. Me refugié en mi familia, mi papá y mi mamá me aconsejaba; los tiempos de Dios son perfectos porque son los mejores y Él es quien me tiene aquí”, declaró.

EL INGENIERO DEL MEDIOCAMPO

Carlitos está cursando la carrera de Ingeniería en Informática y dice que está a 28 clases de cursar este punto importante en su vida. Su sacrificio va desde pelear por un puesto de titular en Olimpia y la Selección y otro en las aulas de clase.

“Estoy graduado de bachiller en Ciencias y Letras y estoy a 28 clases de cruzar la carrera de ingeniería en informática”, cuenta el seleccionado hondureño quien confirma que “están duras las clases pero espera terminar la carrera algún día”.

El futbolista dice que los entrenadores que tiene tanto en Olimpia, Pedro Troglio, como en la Selección, Fabián Coito, le piden y le exigen porque saben de la capacidad que tiene para romper filas quitando balones.

“Me piden subir el ritmo, mayor velocidad, entrega de pases, son conceptos de juego. Me gusta el juego corto y esto me hace crecer como jugador. Uno tiene que escuchar los consejos de los jugadores”, explica.

Y luego afirmó que: “Disfruto mucho mi fútbol, espero que no sea lo máximo de mi carrera porque miro alto. Estoy feliz de jugar y como lo estoy haciendo pero tengo la responsabilidad de crecer como jugador y como persona”.

Agradece a Wilson Palacios quien dijo que es su sustituto: “Admiré a Amado Guevara, Alex López, Danilo Turcios, Wilson Palacios”, son los que admiro. “Ojalá que pueda seguir los pasos de Wilson, compartí con él en Olimpia y lo admiro”.