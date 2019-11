Fabián Coito y la visita de Infantino: "Nos beneficia en el tema de la infraestructura"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, habló sobre la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al país.

Te puede interesar: Gianni Infantino inaugura de forma oficial el Estadio El Birichiche



El uruguayo aseguró que la presencia de este máximo mandatario beneficiará en cuanto a la infraestructura del fútbol catracho, además comentó sobre otros temas como la posible convocatoria del Choco Lozano y la Sub-23.



Gianni Infantino en Honduras: "Es tremendamente importante, por lo que significa y lo que es su presencia en apoyo a la Federación"



En que beneficia la venida del presidente de la FIFA: "Pienso que en infraestructura, es muy importante para nuestro fútbol".



Infantino posando con la bandera de Honduras en su visita al país. Foto: Ronal Aceituno.



El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), firmaron un convenio de cooperación para fortalecer los esquemas de trabajo de las diferentes selecciones de Honduras y el categorías menores.



Ese acto se llevó a cabo en presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino el presidente de la Concacaf, Vittorio Montagliani, y el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, entre otros.

OTROS TEMAS

Clasificación a la Copa Oro y semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf: "Estamos más tranquilos ahora, pero es como todo en el fútbol, siempre después de una situación viene otra, no hay una relación lineal, no por haber logrado algo se va a obtener lo que viene, hay que preparar lo que se aproxima".



Los planes para el para el próximo año: "Tenemos que ver la resolución de toda la Pentagonal de la Liga, creo que para que el fútbol hondureño siga creciendo, más allá de los resultados que pueden ser esporádicos, aislados, tiene cambios importantes, a nivel de juveniles, de infraestructura, compartir esa experiencia para que sin la preparación de partidos le demos tiempo a todo eso".

LEER MÁS: FOTOS: El partido que tuvo Gianni Infantino y Victor Montagliani en Honduras



Podemos ilucionarnos de cara a la hexagonal: "Tiempo al tiempo, hay que seguir creciendo, la ilusión la tenemos todos, debemos consolidar cada etapa que se va logrando, si bien hubo una manifestación de crecimiento y una mejoría, entramos en la etapa de consolidación, porque la perspectiva luego de la Copa Oro no había quedado muy bien".



Lo que se viene para la Sub-23: "Hemos ido trabajando en conjunto con la mayor, considerando muchos jugadores y creo que con buenos ejemplos. Eso es un motivo de crecimiento para el futbolista joven, y si bien no se ha realizado un entrenamiento con los chicos de la Sub-23, en cada convocatoria han venido alrededor de cinco y seis, lo cual es un número importante para lo que tenemos por delante y lo que vamos a enfrentar, el preolímpico".



Denil Maldonado es uno de los jugadores de la Sub-23 que más ha crecido en el proceso de Fabián Coito. Foto: Yoseph Amaya.

Podría volver a una convocatoria el Choco Lozano: "Posiblemente sí, la posición de delantero es difícil, en el fútbol actual se requiere de mucha movilidad, yo no me animó a decir que no está en su nivel, pero Antony siempre estuvo en la consideración, es un jugador muy importante, de mucha experiencia y es uno de los elegibles para la selección".