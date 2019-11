MisterChip lo asegura: “Honduras está en el hexagonal, dadlo por hecho”

El estadígrafo español MisterChip mediante su canal de Youtube habló sobre lo sucedido en la fecha FIFA de Concacaf donde Honduras empató 1-1 ante Martinica y derrotó 4-0 a Trinidad y Tobago.

El también comentarista enfatizó en los puestos y equipos que buscan ingresar al hexagonal que iniciará en septiembre del 2020 y dejó en claro que matemáticamente Honduras ya consiguió su boleto tras haber alcanzado 1377 puntos en el quinto lugar de Concacaf.

“Podemos decir que Honduras está en el hexagonal, dadlo por hecho. Honduras estará en el hexagonal sí o sí, Canadá tendría que ganarle a rivales top como Brasil, Bélgica y hacerlo en varios juegos sumado a que Honduras se equivoque en sus amistosos”, enfatizó en torno a la Bicolor y que Canadá se meta.

En la lucha por esa sexta plaza el español dejó entrever que El Salvador puede perder esa ventaja si es que no planifican bien los amistosos.

“El Salvador le saca 15 puntos y es una ventaja importante, El Salvador y Canadá deben planificar muy bien sus amistosos. He oído que El Salvador jugará ante Islandia y Estados Unidos, pero no digo nada, ellos sabrán lo que harán.”

TE PUEDE INTERESAR: EL “COQUETEO” DE ROMELL QUIOTO CON CHICA FITNESS

Para finalizar, MisterChip remató las posibilidades de Panamá, si es que aún las tenían. “Panamá y Curazao están fuera. Panamá no va a jugar el hexagonal y ha cometido errores en este proceso, han planificado de manera lamentable, no han jugado ni amistosos. Se permiten una fecha sin jugar amistosos, no tiene sentido y ya no tienen tiempo, no sé cómo han planificado esto”.

LOS 10 MEJORES DE CONCACAF:

1.México: 1621

2.EEUU: 1540

3.Costa Rica: 1442

4.Jamaica: 1437

5.Honduras: 1377

6.El Salvador: 1346

7.Canadá: 1331

8.Curazao: 1313

9.Panamá: 1304

10.Haití: 1285