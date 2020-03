Bryan Moya, que sigue sin equipo, entrena con la Selección Sub-23 de Honduras

La Selección Sub-23 de Honduras realiza su sexto microciclo en Tegucigalpa y la sorpresa en el inicio del mismo fue la presencia del volante Bryan Moya.



El jugador hondureño entrenó junto al resto de la plantilla, pero estando claro que su objetivo es ponerse a tono para poder ser considerado para la Selección mayor.



Moya se quedó sin equipo en este mercado de pases, luego que sus negociaciones con el Rionegro Águilas de Colombia se vinieran abajo.

Bryan Moya se ejercitó con la Sub 23 hondureña en Tegucigalpa. FOTOS: Ronald Aceituno.



Al no lograr conseguir equipo, el volante se ha mantenido en el país entrenando de manera personal, no se ha integrado a ningún equipo y esa situación causó mucha preocupación en Fabián Coito.

Tremenda temporada en Zulia sin frutos

Ante este panorama, el exjugador del Zulia de Venezuela, donde logró darse a conocer en el fútbol de Sudamérica, ha pedido la oportunidad entrenar con la Selección Sub-23 y tomar un poco de ritmo para la hora que sea requerido para los encuentros de la escuadro mayor.



Bryan Moya no se ha querido pronunciar después de quedarse sin equipo y hasta el momento su futuro futbolístico es incierto.