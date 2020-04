Rafael Callejas fue enterrado en Jardines de Suyapa con presencia de pocas personas

Esta mañana ha sido enterrado Rafael Leonardo Callejas en Jardines de Suyapa. El expresidente de Honduras y de Fenafuth permaneció en la capilla Sagrado Corazón de Jesús en la Fuerza Aérea Hondureña desde el jueves por la tarde donde se le estuvo velando.

Pasadas las 9:00 am de este día es que fue trasladado a la Basílica de Suyapa donde se hizo una pequeña misa para luego ser sepultado. Dadas las determinaciones del Gobierno, hubo pocas personas en el sepelio de Callejas el cual falleció el sábado 4 de abril en la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos.

La misa en la Basílica de Suyapa fue privada y contó con la familia del expresidente y algunos representantes del Estado de Honduras. No se permitió más de 20 personas en el centro religioso. Tras finalizar el servicio se trasladó el cuerpo al lugar donde fue enterrado con las debidas medidas a raíz del coronavirus. Entre las 11:15 am y 12:00 del mediodía es que se dio el acto de sepelio en el cual no habían más de 50 personas.

Cada presente portaba su mascarilla, en el caso del servicio fúnebre usaba equipo médico de bioseguridad, mismo que ha sido recomendado por el tema del Covid-19.

Algo que se dio en el trayecto a la Basílica es que algunos capitalinos salieron de sus casas para despedir al exmandatario.

Fue a los 76 años que falleció de un paro cardíaco, por lapso de casi cuatro años estuvo luchando contra la leucemia y pudo vencerla. Se quedó a la espera de una sentencia por el denominado FIFA GATE donde se le señaló de corrupción en el fútbol. Permaneció en suelo norteamericano desde 2015 tras ser requerido por la justicia por los delitos de fraude electrónico.

En junio del 2019 envió una carta al juez en la Corte del Sur de Nueva York, donde le explicó y le pidió que lo dejara regresar a Honduras tras permanecer en libertad condicional desde 2015 sin haber pisado la cárcel.

En octubre del 2018 el exmandatario fue operado de un trasplante de médula ósea en los Estados Unidos. Tuvo la intervención quirúrgica en un centro médico en la ciudad de Miami, Florida. Callejas fue diagnosticado de Leucemia AML en marzo del 2018.

SU ACUSACIÓN:

El 4 de diciembre del 2015, la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, reveló acusaciones de corrupción contra Callejas y otros 15 altos cargos y exdirectivos de la FIFA, máximo órgano de dirección del fútbol mundial, a los que responsabilizó de "secuestrar" al deporte para enriquecerse durante 24 años, a través de sobornos por la venta de derechos de transmisión televisiva de partidos de eliminatoria.