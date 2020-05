Los dos errores de Noel Valladares por los que Jorge Luis Pinto lo condenó y obligó a retirarlo de la Selección

Noel Valladares, guerrero de mil batallas y dos veces mundialistas con la selección de Honduras, tomó la decisión de forma repentina a inicios de 2016 de no integrar más la Bicolor, no dio explicaciones, lo hizo en silencio y no volvió a aparecer en las convocatorias de Jorge Luis Pinto.

"No sé si ustedes lo han escuchado de mi boca, yo en ningún momento he pensado retirarme de la Selección y más en este momento que está pasando por un momento difícil y necesita echar mano de todo lo que tenga para poder clasificar a la siguiente ronda de la eliminatoria. Todavía no pienso en el retiro. No sé de dónde salieron esas declaraciones, yo no las di por supuesto", dijo exactamente el 16 de febrero de 2016 después de un entrenamiento de Olimpia donde ya habían rumores de su decisión.

Y es que surgió seis días antes de estas declaraciones, Noel había sido titular en un amistoso que Honduras perdió 3-1 ante Guatemala (10 de febrero) en el estadio Mateo Flores donde precisamente el DT colombiano lo vio desde la gradería porque en un partido anterior había sido expulsado ante Nicaragua.

Este era el equipo de titular de Pinto en ese amistoso con Guatemala, todavía no había peleado con Roger Espinoza.

Aunque era un simple amistoso, ese resultado hizo dudar a la prensa y afición sobre el proceso del colombiano, pero tras finalizar ese fogueo hubo un sismo al interior de la Selección, pues el colombiano había señalado directamente a Valladares, en ese momento con 39 años, de ser el responsable de la derrota.

Así lo a revelado Carlo Costly durante la cuarentena donde ha avivado el fuego de la polémica contra Pinto, el exseleccionador hondureño.

"Noel es un tipo que se mataba por la camisa de Honduras y después de ese partido le echó la culpa, lo regañó y por eso Noel dijo, 'hasta aquí, no más' y se retiró de la Selección Nacional. Noel no quiere meterse en polémica, por eso no lo dijo, yo voy de frente y no me le quedó callado a nadie; a raíz de eso Noel Valladares renunció a la Selección”, reveló Costly que en ese partido no estuvo en el camerino, pues no estaba entre los convocados.

¿CUÁLES FUEROS LOS ERRORES DE VALLADARES?

Pinto señaló directamente a Noel por los últimos dos goles anotados por Guatemala, Jean Márquez al minuto 42 clavó el 2-1 de tiro libre, Valladares llegó sin problemas a la pelota, pero no la pudo enviar al tiro de esquina.

El 3-1 de los chapines fue de Luis Martínez, también de tiro libre, remató potente al lado izquierdo de Valladares, él metió su puño se fue para atrás y anotaron.

Honduras perdió ese duelo pese a que el tercer minuto Romell Quioto había puesto a ganar a la H con remate de larga distancia, pero luego la H se apagó y se vino la derrota que levantó muchos cuestionamientos.







Ese significó el último partido de Valladares en la selección, pues luego comunicó al entrenador su negativa de no seguir formando parte de la Bicolor y en su lugar terminó Donis Escober quien finalmente pudo tomar la titularidad tras dos procesos en el banco. A finales de ese año, Valladares se retiró por completo del fútbol.