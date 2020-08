David Suazo pronostica los tres países de Concacaf que clasificarán directo al Mundial de Qatar

Si hay un exjugador de Honduras con carisma, personalidad y sobre todo reconocido a nivel Mundial; es David Suazo. "La Pantera", quien hizo una brillante carrera en Italia y Portugal, fue invitado de honor de FIFA al sorteo de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar.

Suazo se emocionó al ser tomado en cuenta, y en redes sociales compartió un bonito mensaje, pues por la FIFA es considerado una leyenda, pues es el único jugador de Concacaf en ganar el Oscar del Calcio, mejor jugador del campeonato italiano y lo hizo en 2006 cuando lo compartió con el brasileño Kaká.

Suazo dio su parecer sobre lo que significa jugar las eliminatorias. Habló sobre lo que representa ir a un Mundial, pues lo consiguió en 2010 cuando se rompieron los 28 años de maldición de la Bicolor tras aquel dramático partido jugador en El Salvador.

David Suazo durante el sorteo de las eliminatorias de Concacaf en las oficinas de FIFA en Suiza. Fotos AFP

“Como adoro mi país, después de 28 años nos clasificamos a nuestro segundo Mundial y una de las cosas que siempre evitamos, fue ir a jugar la clasificación en el Azteca (de México) contra 120 mil personas, es muy difícil. Nosotros la última vez que lo hicimos fue en El Salvador y nos fue bastante bien (octubre de 2009)”, comentó Suazo.

Durante el sorteo, David dio sus pronósticos para los clasificados al próximo Mundial de Qatar, donde espera que esté Honduras. Hay que recordar que la FIFA la ha otorgado tres plazas y media a la confederación.

“Deseándoles suerte a todos, en lo personal, la primera plaza la toma Honduras, después México y la tercera plaza yo pienso que está entre Costa Rica o Estados Unidos que se la pueden jugar”, pronosticó el Rey David desde Zúrich, Suiza donde se realizó el sorteo.

La Pantera habló sobre los posibles rivales que tendrá la H en la octagonal y que saldrán de las pentagonales previas. “Panamá y Canadá son las que tienen más posibilidades (de avanzar a la pentagonal) por la historia futbolística; el tercero creo que va ser una buena pelea por la calidad que tienen”, comentó David Suazo sobre la fase previa de la eliminatoria donde se juegan las pentagonales.

No es la primera vez que David Suazo aparece en estos eventos internacionales. Ha estado presente en sorteos de la UEFA, también en los premios que entrega la FIFA como el The Best. Suazo es sin duda el mejor embajador que tiene Honduras en el mundo.