Fabían Coito sobre el llamado de Boniek García: "Él siempre se ha mostrado dispuesto a estar"

A las puertas del partido amistoso ante Guatemala, el técnico de la Selección Nacional, Fabián Coito, explicó las razones por las cuales se llamó a cada uno de los jugadores, donde destaca el regreso de Boniek García.

Además, dejó claro el tema de la ausencia del atacante Romell Quioto, quien ya había adelantado que no podría venir para este duelo amistoso.



"Dentro de la idea original habían futbolistas que no vinieron finalmente algunos por un tema de sanidad, otros por una solicitud y un entendimiento producto del Covid-19. Hubiéramos querido que algún futbolista estuviera, convocarlo y evitar competir con la recuperación de alguna lesión que haya tenido anteriormente, pero debido a estas razones algunos no pudieron estar en esta ocasión".

PROBLEMAS CON LA LLEGADA DE JUGADORES

"No hemos tenido ninguna novedad, ningún cambio con respecto a la posibilidad que ellos estén en tiempo y forma lo antes posible, pero dentro de las posibilidades, ya que ellos compiten el fin de semana".

REGRESO DE BONIEK GARCÍA

"Con Boniek he tenido una charla personalmente en Houston sabiendo de la necesidad que vamos a tener en el año de muchos futbolistas, conocerlo, que conozca la forma de trabajo nuestra, saber con qué futbolista contamos y si el otro año vemos que es necesaria su participación en algún momento, él siempre se ha mostrado dispuesto a estar. Conmigo nunca nunca me planteó la posibilidad de dar un paso al costado en la Selección".





GOL DE ELIS CON EL BOAVISTA

"Ayer estábamos todo el cuerpo técnico reunido, vimos el partido y nos pone contento por el futbolista y también por la Selección porque el estado de ánimo es superior a que hubiera tenido un partido no es las mejores condiciones. Eso es un estimulo y apoyo importante. En este caso Alberth viene bien y Jorge (Benguché), es lógico que hay un periodo de adaptación, el cual él lo está pasando y seguramente desde ese punto de vista nos interesó contar con él, que vuelva a la Selección y regresar al Boavista un Jorge que crea en sus posibilidades y seguro de lo que pueda dar en el fútbol europeo".



AUSENCIA DE ROMELL QUIOTO

"Con Romell Quioto hay un tema puntualmente que el Montreal Impact por todo ese tema del protocolo, reglamentación y él al regreso no podría participar en los playoff con el Montreal. Como hemos hecho con algunos futbolistas, nos ha parecido muy bueno que él siga consolidándose en el equipo, compitiendo en esos partidos importantes y si nos hubiera gustado contar con él, pero cuando surgieron esa idea, vimos con dificultad que él participara. No van a faltar oportunidad para que Romell confirmando su nivel pueda estar en próximas convocatorias".



PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA

"Dentro de la planificación de esa semana hay algunos objetivos: primero, preparar el partido con Guatemala que es el objetivo principal que tenemos, también el volver a juntar un grupo de futbolistas con quienes convivíamos en la Selección Nacional, hablar un poco de lo que ha pasado y lo que nos plantea el calendario de cara al futuro. Ya dejar algunas bases del funcionamiento, ideas de juego que veníamos consolidando en el equipo".





LA IDEA DEL DUELO ANTE GUATEMALA

"La idea de los futbolistas con los cuales vamos a contar y también qué nos puede llegar a plantear el equipo rival de acuerdo a su potencial, su historia, partidos anteriores y su idea. La idea es lograr cosas nuestras en la colaboración, que se intentaron ante Nicaragua, pero la idea es mantener un equipo corto, intenso, orden y saber con que futbolistas me tengo que relacionar en el momento del juego cuando el equipo tiene balón o no".

EDWIN RODRIGUEZ E ILCE BARAHONA

"Son dos muy buenos futbolistas jóvenes, donde el fútbol hondureño debe seguir apostar. Lógicamente jugar en la Selección se requiere de méritos, pero yo considero que en sus clubes los están haciendo. Puede hablarse que en el juego ante Nicaragua no fue de gran rendimiento en general del equipo y puntualmente de algunos futbolistas. Seguimos creyendo en aquellos que hemos considerado y nombrado".



PARTIDOS AMISTOSOS DE MAYOR NIVEL

"No es fácil hacer gestiones en el tema de los partidos y nunca dije que estaba insatisfecho con el partido que se ha logrado, ya que sería una falta de respeto al rival y las personal que están al frente de la gestión. Lo que si digo es que me gustaría tener partidos en Europa que significaran otra experiencia, vivir otras cosas, pero no es nada contra el rival, ni la gestión".





RUBIO Y EL CHOCO LOZANO

"Son dos situaciones que de repente el año pasado eran inversas. Lozano estaba en segunda división y Rubio en primera de Portugal y este año cambiaron las cosas. Sigo confiando en esos futbolistas y me parece que la mejor forma de mostrarle la confianza es ratificándolos en la Selección. Es cierto que Jonathan no va llegar con el rodaje que tenía en el 2019 con la continuidad, no porque esté en un equipo de segunda, sino que ha tenido poca actividad post pandemia, pero vamos a verlo que tal está, pero él tiene gran aporte en el juego del equipo".



"Lozano es un gran jugador, pero tampoco esperemos que sea ni salvador. Es un jugador que tiene talento, condiciones, juega en Europa, tiene un juego determinado y lo mejor es sacarle el mejor provecho y no pedirle cosas que no tiene incorporadas. él nunca dejó de estar en la Selección, sino que mirábamos más importante su consolidación en el Cádiz que estarle quitando la posibilidad de jugar. El tiempo dio la razón, logró su objetivo, es titular en el equipo y hay que tener equilibrio de convivir con los clubes".