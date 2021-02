Fabián Coito lo responde: La convocatoria de Bengtson, regresa o no Quioto a la H y así piensa utilizar a Alex López

Con el inicio del preolímpico de Guadalajara a la vuelta de la esquina, la Sub-23 de Honduras se prepara arduamente para conseguir el boleto hacia a su cuarto Juegos Olímpicos de manera consecutiva. El cuerpo técnico al mando de la 'H' ya tiene experencia con este tipo de torneos al hacerlo con las selecciones juveniles de Uruguay en el pasado.

Fabián Coito, entrenador del combinado nacional, charló en exclusiva con DIEZ y se refirió a quienes serán los jugadores que participarán en el torneo eliminatorio. Además, brindo sus opiniones sobre las situaciones actuales de jugadores como los posibles llamados a Romell Quioto, Jerry Bengtson y la forma en que utilizará a Alex López.

Coito también se pronunció sobre la convocatoria que emitirá de cara a los juegos amistosos ante Grecia y Bielorrusia, y cómo hizo para convencer a Joshua Canales para que integrará el equipo que dirigirá su asistente Miguel Falero.

LA ENTREVISTA

A un mes del inicio del inicio del preolímpico, ¿qué le emociona de esta sub 23 y qué le causa preocupación?

Realmente la sumatoria de entrenamientos, todo lo que se ha generado en el grupo y ese sentido de pertenencia e identidad, esos diríamos que son los valores más importantes que nos ha dado la seguidilla en los entrenamientos, además la cantidad de contactos que hemos podido tener en este lugar tan lindo como es el hotel de la selección (en Siguatepeque), que no sólo permite una buena calidad de entrenamientos, si no que genera eso que es muy importante en los grupos que es el vínculo entre las personas producto del lugar en el cual se da. El futbolista se siente considerado, respetado, entrenado, valorado por su federación y hemos intentado que eso lo demostremos en el campo de juego.

Con respecto a preocupaciones diría que más que una preocupación sería una realidad y es que hasta último momento no sabemos con qué jugador de repente podremos tener algún tipo de problema por la pandemia que nos sigue afectando, más allá de los cuidados personales que son tan difíciles por la vida diaria de cada uno de los futbolistas con sus clubes, su familia y entorno en la selección porque pese a las precauciones y los protocolos se han visto afectado como lo estamos para el partido ante Costa Rica donde hay dos jugadores no han podido viajar y esperemos que ninguno esté impedido para ir al Preolímpico.

¿Fue difícil convencer a Joshua Canales para que aceptará a jugar por Honduras? ¿Cómo influyeron sus palabras y propuestas para que el diera el sí?

Yo he conversado con Joshua al igual que con todos los futbolistas que invitamos a participar a la selección, hablándoles de nuestra propuesta, el criterio y la consideración de la persona por encima del futbolista, de lo que queremos de que sea un equipo representativo del fútbol del medio local y que tenga un buen funcionamiento, pero eso se logra en los entrenamientos con respeto, con capacidad, con compromiso de parte de los futbolistas, es un lindo desafío y una buena responsabilidad para integrar ese grupo.

Él se sintió entusiasmado motivado, vino y conoce a varios futbolistas. A nosotros nos alegra mucho que haya sido positiva su respuesta y ojalá sea una buena experiencia para él y un buen futbolista para la selección.

¿Podríamos tener alguna novedad en la convocatoria final para el preolímpico o los seleccionados saldrán con los jugadores que han jugado este micro ciclo con excepción de Rivas?

Hay imponderables como el tema del Covid que nos puede golpear los planes, ojalá que no, y eso podría generar una situación no esperada que no tenemos pensado. Sí todo es normal y sigue funcionando, difícilmente haya futbolistas en la lista final que no hayan participado en los microciclos a excepción de Rigoberto Rivas que por un tema lógico de la distancia no ha participado.

¿El capitán de la selección Sub-23 será Denil Maldonado o tiene dudas usted respecto a quien lo será?

Yo creo que más de un futbolista ha crecido mucho por la competencia en sus clubes y las experiencias que están viviendo. Han madurado un año más, hoy casi Sub-24, casi adultos, pero Denil ha sido un líder natural de esta generación, un futbolista con una ascendencia muy particular por su forma de entrenar y comunicarse al igual que vincularse con los futbolistas, no digo que será el elegido, pero seguramente va a ser uno de los candidatos a llevar el brazalete. Recién se incorporó hace 2 días, hay que ver el nivel futbolístico, pero es de los mejor preparado para llevar adelante esa linda tarea.

Jorge Álvarez se lesionó, la gente esperaba que iba a ser uno de los fijos. ¿Hay esperanzas qué vuelva y llegué al preolímpico o es imposible?

Yo no diría que está descartado, previo al Panamericano de Lima (Perú) vivimos una situación parecida con Jorge, no llegó en las mejores condiciones, pero pudo participar. Es un jugador con una buena experiencia vivida con su club y la selección, experiencias importantes que ojalá pudiera transferirle a la Sub 23. Hoy los plazos son muy cortos y la situación no es sencilla, pero en base a los informes que hemos tenido, no está descartado todavía.

SOBRE LA SELECCIÓN MAYOR

Bajo el estilo que usted quiere implantar la selección mayor, ¿en qué posición situaría a Alex López y como puede sacarle el buen provecho al buen momento que está pasando?

Yo creo que la estrategia de un partido va muy en función del rival, de la situación del juego por lo tanto la capacidad de Alex podemos aprovecharla en más de una posición, él ha pasado a jugar en la línea de mediocampista de la zona central como defensivo cerca de la línea de cuatro al momento de recuperar. Lo podemos observar seguido en su club donde ha tenido un gran rendimiento y lo han destacado, ha logrado cosas importantes, pero hemos hablado que él debe seguir, para mi gusto, creciendo en su rendimiento físico, su dinámica y su juego porque tiene un gran nivel desde el punto de vista técnico, tiene una gran capacidad para observar la situación del juego e interpretarla, creo que es uno de los futbolistas que está con mucha actividad y en un buen momento, pero creo que en esa posición es donde más utilidad nos puede dar en la selección, pero depende mucho del partido de la situación y el momento.

¿Puede ser él uno de los líderes en el mediocampo?

Sí claro, la característica del fútbol hondureño en el mediocampo tiene jugadores de mucho combate, de dinámica, y ritmo los cuales hoy el fútbol exige que hay que combinar con los que tengan capacidad al ahora de participar en el juego, ya no me desentender de una de las fases del juego, o no marcó o no juego cuando el equipo la tiene hay que tener posibilidades de participar en las dos grandes fases del juego y Alex tiene gran capacidad para conectar con el ataque , pero para mi gusto tiene que seguir creciendo en lo que es recuperación de balón, ritmo, dinámica e intensidad del juego.

Para los juegos amistosos del marzo hay algún jugador que ha solicitado por situaciones de covid o algún otro motivo?

No, aún no hay ninguno que hayamos descartado. Los jugadores que estarán hasta ahora nada más que deportivo

¿Puede confirmar si Jerry Bengston está en los planes para los amistosos contra Grecia y Bielorrusia o todavía no?

Depende de los planes, es un delantero central titular del hoy el equipo campeón del fútbol local por lo tanto es un jugador que observamos permanentemente.Él compite en esa posición con futbolistas que están en otras ligas, que tienen distintas características y en la elección todavía no los hemos considerado, pero es un jugador que observamos del cual permanentemente estamos considerando y observando su rendimiento.

¿Está Romell Quioto listo para volver a la selección? ¿Qué consejo le dio en su plática reciente?

Hemos hablado mucho, ya lo veníamos haciendo hace tiempo aún cuando no era citado y considerado con la selección, teníamos un buen contacto y diálogo y creo que el futbolista de la selección no solamente debe tener buenas condiciones que lo destaquen y lo lleven a ser elegibles, sino que también tiene que tener algo diferente por lo cual es considerado y en ese sentido hay que serlo y parecerlo y ahi Romell debe seguir madurando, incorporando, porque se juega como se vive, por lo menos ese mi criterio y mi forma de considerar al futbolista, pero su nivel es muy bueno y hemos charlado mucho, lo que pasa que cada uno tiene características únicas y hay que respetar la individualidad y a él lo respetaremos tal cual es, pero que se ajuste un poco a los criterios que queremos del futbolista de selección.