Último entrenamiento de la Sub-23 de Honduras; ahora a pensar en Tokio-2021

La Sub 23 de Honduras realizó su último entrenamiento este día en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula para en horas de la tarde emprender vuelo hacia Guadalajara, México, y poner en marcha la pelea rumbo a Tokio-2021.

La delegación de los 19 futbolistas (Rigo Rivas se incoporará después), cuerpo técnico y demás, saldrán hoy en horas de la tarde a tierras aztecas. Por lo que Miguel Falero afinó hoy los últimos detalles.

Los catrachos debutan en el torneo que clasificará a dos selecciones a la justa olímpica el viernes 19 de marzo a las 2:30 de la tarde ante Haití.

Luego, el lunes 22 de marzo, la representación hondureña se verá las caras ante su similar de El Salvador, misma que dirige Hugo Pérez, exmundialista con Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1994.

Mientras que la ronda de grupos la "H", ya con Rigoberto Rivas incorporado, se cerrará el jueves 25 de marzo a las 6:00 de la tarde ante la siempre complicada Selección de Canadá.

Hora, día y juegos de Honduras en el Preolímpico:

Viernes 19 de marzo - Estadio Jalisco

2:30 PM: Honduras vs Haití

5:00 PM: Canadá vs El Salvador



Lunes 22 de marzo - Estadio Akron

5:00 PM: Haití vs Canadá

7:30 PM: El Salvador vs Honduras



Jueves 25 de marzo - Estadio Jalisco

6:00 PM: El Salvador vs Haití

8:30 PM: Honduras vs Canadá