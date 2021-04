Madre de Cristopher Meléndez : "Anhelo verlo en Tokio; es un triunfo para él porque le ha costado mucho"

El defensor de Motagua, Cristopher Meléndez, terminó siendo uno de los futbolistas destacados de la Selección Sub-23 de Honduras en el Preolímpico en donde se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Tras culminar la competencia no fue protagonista en el XI ideal del torneo, sin embargo, es de destacar que en la escuadra catracha impuso respeto en la zona defensiva con su imponente físico, algo a temer a sus contrincantes.

La clasificación y rendimiento Meléndez va más allá de una simple alegría. Su representación dignifica a todo un pueblo garífuna desde su natal, Corozal, La Ceiba Atlántida y en especial a su madre, Carmen Suazo.

En reacción a DIEZ, su progenitora comentó que "primeramente quiero darle gracias a Dios, la honra y la gloria es para Él. Le doy gracias por el triunfo de mi hijo, él soñaba con eso; le doy gracias que se ha realizado pidiéndole que lo cuide y que salga adelante".

"Le llamé y lo felicité, me dijo que estaba muy feliz porque son triunfos y así como él lo está yo también. A él le ha costado mucho, así que cuando se gana un triunfo es por el sacrificio", añadió.

Ver: Entrevista a Carlos Meléndez tras su reaparición destacada con Motagua

Además revela que tras la obtención de la presea de plata "ya me obsequió la medalla, inclusive la primera que ganó con Motagua y su primer gol".

El 'Búfalo' Meléndez mientras entonaba el Himno Nacional de Honduras

También confesó que no le gusta ver los partidos del "Búfalo". "Casi no los veo porque me pega nervios cuando lo veo chocar con alguien o golpea a un jugador, siempre estoy pendiente cuando terminan los partidos y le pregunto a mi otro hijo cuánto quedaron; más el otro día estaba parada viendo cuando lo sacaron en camilla me puse nerviosa porque estaba vomitando sangre".

Te puede interesar: La dura historia detrás de Cristopher Meléndez y su sueño americano frustrado

Finalmente, cierra con mucho entusiasmo en que "espero que sigan adelante, que confíen en ellos mismos y en Dios. Anhelo ver a mi hijo en Tokio".