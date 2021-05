Jorge Benguché se suma a la concentración de la Selección de Honduras; Romell Quioto podría quedar fuera

El delantero Jorge Benguché se ha sumado a la concentración de la Bicolor, DIEZ confirmó que el atacante ya se encuentra en el hotel junto a sus compañeros y este sábado realizará su primer entrenamiento con la H y quedará a la espera de una convocatoria oficial.

Benguché se unió al grupo de la Bicolor debido que el FC Montreal ha reportado de último momento con problemas físicos a Romell Quioto y este sábado le harán las últimas revisiones.

Según informó Coito a DIEZ, el problema del atacante es una distensión en la pierna derecha y en caso de no estar al cien por ciento físicamente, Benguché oficialmente tomará su lugar y será inscrito ante la Concacaf.

"La presencia de Benguché no está descartada, recién nos vino un informe de Quioto que no estaría al cien por ciento y en caso que no esté, Benguché entraría", indicó.

El viernes lo había hecho el mediocampista Kervin Arriaga quien fue llamado en lugar de Maylor Núñez, el lateral derecho que llegó lesionado a la concentración después de finalizar el torneo con Olimpia.

De esta forma, Benguché podría ganarle la partida en la convocatoria al goleador de la Liga Nacional Jerry Bengtson quien este torneo anotó 14 y goles y también a Bryan Róchez, quien a pesar de descender con el Nacional en Portugal, terminó como uno de los máximos artilleros de su club con seis anotaciones y 16 partidos jugados en este año y ambos representaban las dos grandes ausencias en la convocatoria del uruguayo.

Honduras en ataque en esta convocatoria cuenta con Alberth Elis, Romell Quioto y Antony Lozano, pero el "Romántico" de momento no tiene segura su presencia por lesión.

Además cuenta con otros futbolistas de corte ofensivo como Rigo Rivas y Jonathan Rubio.

El Toro estuvo en la gira europea donde Honduras enfrentó a Bielorrusia y Grecia, pero en el segundo duelo no pudo estar presente debido al contagio de Covid-19. En Portugal este año participó en seis partidos, no anotó y esto le impidió quedarse en su club.

Actualmente a Jorge le toca volver a Olimpia ya que Boavista no ejerció la opción de compra por su bajo rendimiento, aunque Rafael Villeda anunció que su agente busca colocarlo en el Viejo Continente y esta posible oportunidad en la H podría representar una vitrina si tiene buenas presentaciones.