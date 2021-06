El "Potro" Gutiérrez habla del amistoso Honduras vs. México, de las fortalezas de la "H" y da su pronóstico

Las selecciones de Honduras y México se verán las caras este sábado (5:30pm) en amistoso en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia. Raúl "Potro" Gutiérrez, una voz autorizada, habló con DIEZ sobre el encuentro.

El actual entrenador mexicano del Real España brindó detalles de las fortalezas y debilidades que presenta el equipo que dirige Fabián Coito.

Contó lo que cruza por la mente de un jugador mexicano cuando enfrenta a la Bicolor y hasta se atrevió a dar su pronóstico.

México viene de perder ante Estados Unidos en la final de la Nations League y Honduras de asegurar el tercer lugar. ¿Cómo cree que será este juego?

Pienso que va a ser como todos los partidos, muy disputado como los que hemos estado viendo. Si bien es cierto que son de preparación, los equipos vienen de dos instancias distintas, uno ganó un tercer lugar muy apreciado y el otro perdió el primer lugar contra el rival histórico y eso hará un partido muy interesante. México tiene que buscar retomar el camino del triunfo, pero sobre todo del mejor funcionamiento. Honduras tuvo muy buenos pasajes contra Costa Rica y Estados Unidos, si mejora la definición va a ser un equipo muy peligroso y eso hace un juego muy atractivo, que esperamos que así sea para los que lo vamos a ver.

Ya que menciona la definición de Honduras, Alberth Elis no estará en este juego. Será una baja sensible...

Sí, claro. Es el mejor jugador que tiene Honduras hoy día, el que ha representado con mayor eficiencia. Lo conocemos desde el 2015 que jugó el Prelímpico contra nosotros. Siempre fue un jugador diferente y si no está van a tener problemas en el ataque.

¿Qué cruza por la mente del jugador mexicano cuando se habla de un amistoso ante Honduras?

Pues mira, de entrada entiendes que va a ser un partido ríspido, complicado. Creo que hoy las esencias van cambiando, la inclusión de un tipo como Fabián Coito le está dando otra estructura y otra visión al fútbol hondureño. Todos saben que los modelos de fútbol hoy tienen que ver muchísimo con tener la pelota, llegar acompañados, cosas que vemos en los mejores niveles. Hoy la inclusión de Fabián obedece a esas circunstancias y también que hay capacidad aquí en Honduras para practicar de esa manera el fútbol. Para mí es importante eso y los partidos que ha visto de la "H" han sido buenos, han tenido posibilidades, se han encontrado con buenos pasajes futbolísticos y les ha faltado ese punto de definición que todos andan igual, allá en México están llorando que no encuentran al "9", bla, bla, bla. Hay jugadores buenos, igual se está sobreevaluendo esa circunstancia, par que un delantero meta goles hay que curtirlo de balones y eso no está pasando, por lo menos en la selección de México.

¿Puede ser un partido para que ambos técnicos experimenten de cara a lo que se les viene?

Los partidos de práctica para eso son, para ver gente que acabas de convocar y ver como funcionan esas parejas, esas tercias en ofensiva. Estos partidos el resultado debería ser el menos importante, sin embargo, la percepción que la prensa da de esos juegos es distinta.

Errores a balón parado y salir jugando son algunas de los dolores de cabeza del "Tata" Martino en la selección de México...

A veces un no entiende algunas cosas, yo consideraba que México ya había superado esa parte de la táctica fija. Durante todo el proceso pasado y demás teníamos bien definido ese concepto, desgraciadamente el otro día Estados Unidos nos puso en evidencia. Sin embargo, también tiene mucho que ver la táctica para defender y la zona no es el mejor escenario para que defienda México. Salir desde atrás se convierte en un tema de concepto y de trabajo.

¿Qué debe hacer Honduras si quiere ganarle el sábado a México?

De entrada tienen que competir todo el partido. Cuando los equipos, en el papel pueden pintarse como superiores, el que tiene que hacer el esfuerzo es el rival. Hoy si Honduras compite bien desde lo físico, después tiene buenos jugadores y esto es fútbol. Para mí esos calificativos de gigante de Concacaf y lo que se dice, si creo que México tiene más responsabilidad que Honduras por historia, infraestructura y resultados, pero hoy el fútbol tiene escenarios donde los equipo han mejorado y Honduras lo ha hecho. Tiene que hacer un partido donde estén bien aplicados, donde esas oportunidades que aparezcan las concreten. Contra Estados Unidos tuvieron el primer gol y no lo supieron definir y ese tipo de partidos así son, vas a tener una o dos y eso puede cambiar el partido. A Honduras se le va a presentar un partido muy similar al juego contra los norteamericanos.

¿Cuáles son las fortalezas que ve en este equipo de Fabián Coito?

Ha encontrado más o menos una buena defensa. En el fútbol todo está inventado y los equipos se arman de atrás para adelante, le pese a quien le pese.Fabián ha encontrado una defensa sólida, también una media cancha con contenciones con buen funcionamiento. Eso hace que el equipo sea competitivo, después le ha faltado ese punto de calidad para definir. La otra vez este muchacho (Choco Lozano) que no se animó a un mano a mano con el portero estadounidense, o la salvada que le hace el defensa sobre la raya. Si el equipo hondureño mejora en ese punto en particular, va a ser un rival muy peligroso para eliminatorias y todo eso.

¿Y las debilidades?

Por ejemplo el otro día al minuto 70 se estaban acalambrando. Por eso hablaba hace un ratito de competir todo el partido, a la distancia no sabes si tuvieron un trabajo previo, las circunstancias para que eso sucediera, pero fue algo que notaste como espectador. Eso te lleva a la aplicación que el partido dura 95 o 100 minutos y hay que mantenerse, luego si después te vas a penales o te quedas con el empate son circunstancias. Si mejoran eso y saquen creciendo en ello el equipo hondureño puede tener resultados notables.

¿Cuál es su pronóstico para ese partido?

Pienso que va a ganar México por la mínima. Va a depender mucho de la postura del equipo hondureño, también tienen posibilidades. Por la mínima o un empate.

El "Tata"Martino tendrá algunas complicaciones para armar el 11 porque no contará en defensa con Carlos Salcedo y César Montes.

Yo soy de los que creo que en una selección no se debe extrañar a alguien, es mi pensamiento de toda la vida para cualquier equipo. Pero en selección lo remarco más, porque el número de futbolistas que hay en México no debería dar para preocuparte, ese es un concepto que tenía cuando era seleccionador. Los que puedan suplirlo lo van a hacer de buena manera.