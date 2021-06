Alberth Elis en duda para Copa Oro, Edrick Menjívar sin yeso y descartan lesión ósea en Buba López   

La Selección Nacional de Honduras se prepara para la Copa Oro que está por iniciar el próximo mes de julio. En este marco, la Bicolor ha trabajado a nivel de Sub 23, que participará en los Juegos Olímpico, y también a nivel mayor que competirá en la mayor competición del área.



El aspecto físico es hoy en día una de las partes más importantes del fútbol moderno; equipo que físicamente no se encuentre en su mejor verisión da ventajas, es por eso que en la Selección Nacional hacen mucho énfasis en ese aspecto.



El preparador del seleccionado, Sebastián Urrutia, habló en conferencia de prensa y tocó temas importantes en la vida de la "H"; como las recuperaciones de Alberth Elis, Edrick Menjivar y Luis "Buba" López.



- Alberth Elis y su estado después de la operación -



Sobre el estado de Alberth Elis y el plan de utilizarlo o no en Copa Oro, Urrutia comentó que pese a que los que "los datos que tengo es que salió muy bien su limpieza de cartílago, ahora está en San Pedo Sula haciendo la recuperación con la Sub 23. Alberth (Elis) viene evolucionando bien, estamos viendo con el Cuerpo Técnico si participará en la Copa Oro" y añadió "también tiene que ver su futuro con el club, si va a cambiar de equipo o no, tampoco queremos interceder en la forma física de él, porque al venir de una recuperación pensamos que lo mejor es que haga una buena apuesta a punto desde lo físico. Estamos esperando para tomar esas decisiones".

Alberth Elis entrena con la Selección Sub 23, aún está en recuperación y es duda para la Copa Oro - Nada que temer, Buba López está al 100% -



Consultado por el guardameta titular de la Bicolor, Luis "Buba" López que salió por lesión en el partido amistoso ante México, Urrutia transmitió tranquilidad al confirmar que el arquero está en perfectas condiciones, "A Buba se le realizaron estudios paraclínicos y no salió ninguna lesión ósea, ya está en condiciones normales de trabajo, viene entrenando de manera normal con el grupo en el gimnasio, los trabajos en cancha viene sin ningún inconveniente. Estamos muy contentos en ese aspecto", declaró.

Buba López entrena con normalidad, afortunadamente el portero de la Bicolor no tiene una lesión ósea - Edrick Menjivar, sigue en recuperación -



El preparador físico de la Selección Nacional habló también sobre la recuperación de Edrick Menjivar que debido a una fractura en su mano es una seria duda para disputar la Copa Oro, sobre la actualidad del portero añadió "A Edrick (Menjivar) se le sacó el yeso de la mano, está haciendo trabajos específicos que no involucra esa mano, está haciendo una puesta a punto en el gimnasio, con trabajos aérobicos de base", afirmó.

Edrick Menjivar intenta acelerar su recuperación, aún no es descartado de la Copa Oro Finalmente valoró las diferencias y ventajas que se dan desde el fútbol local en comparación a competiciones internacionales, Urrutia fue claro "hay una diferencia en la intensidad entre el fútbol local e internacional, eso tiene que ver con los campos de juego; es un elemento que afecta y eso se vio en el Final Four. Venir de competir en canchas como las del Morazán, Olímpico o Nacional donde son canchas muy lentas con césped alto, esponjoso, donde la pelota se frena (...) los mejores deportistas compiten en el exterior y eso eleva el nivel de competencia, que la toma de decisión sea más rápida, por eso los futbolistas que están en el exterior son los de mayor casualidad, no es casualidad. Competir a ese nivel hace que el fútbol sea más rápido, en la liga local esa es la ventaja que estamos dando", sentenció.

Honduras iniciará su camino en la Copa Oro 2021 el próximo 13 de julio cuando enfrente a Granada en el BBVA Compass Stadium de Houston, lo que dará el puntapié inicial al Grupo D que también comparte con Panamá y Qatar.