Rolin Peña responde a Falero sobre caso Arriaga: "Sus declaraciones dejan más dudas, debe ser honesto"

El vicepresidente del Marathón, Rolin Peña, considera que no hay justificación ante la ausencia de Kervin Arriaga, mediocampista verdolaga quien descartado de la convocatoria final de Honduras para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

De acuerdo con el entrenador de la Sub-23, Miguel Falero, la no presencia del volante nacido en 1997 se debe a que presenta una lesión en su rodilla, de la cual no se recuperaría para la justa olímpica, según los médicos de la Selección, versión distinta a la que brinda el ente sanitario del Marathón.

Rolin habló con Grupo OPSA y aclara la supuesta lesión de Kervin, quien comenta es un problema en su rodilla que arrastra desde el mes de marzo y no le ha impedido jugar, y atizó contra el estratega uruguayo por "no ser honesto" con las explicaciones brindadas a los medios cuando cuestionaron la ausencia del futbolista.

"El club emitió un comunicado donde se informa que el jugador está en altas condiciones físicas para poder jugar al fútbol, de acuerdo con las evaluaciones medicas realizadas hoy en la mañana. Kervin ha estado en terapia, el médico de la institución lo ha recuperado", ha dicho peña.

Y agrega: "Para mí la decisión fue una ligereza y mal manejo del señor Falero, él debe ser más honesto y decir ‘por esto es que yo no cuento con el jugador’, punto, pero desmentir opiniones y criterios sin darle la oportunidad a Kervin, no se vale y es un irrespeto hacia él, cosa que no se le puede hacer a un futbolista humilde y sencillo", comenzó Peña.

Sobre las explicaciones que brindó el cuerpo técnico de la H respecto a la inclusión de Arriaga, las cuales a su parecer no son justificables.

"Lamento las declaraciones del señor Falero porque a Marathón le gustaría que definiera por qué lo excluye. Yo hablé con él personalmente y le dije que le diera una semana para que tratara de recuperarse, finalmente el informe de nuestros médicos dieron a conocer que está en óptimas condiciones. ¿Qué no ha jugado? Bueno, cuántos futbolistas que llaman no lo hacen y los llevan para que se pongan en ritmo. Hay que decir las cosas como son", dijo Rolin.

¿Qué cree Marathón que hay detrás de esto?, se le consultó al vicepresidente del club sampedrano, a lo que respondió "un mal procedimiento porque yo me comuniqué con él (Falero) la semana anterior y le dije que me parecía que le hicieron un tratamiento diferente al que le habían hecho a Marathón".



Y agregó: "Me parece a mí que, si la cuestión es entre el técnico y el jugador, o porque él no tiene manejo sobre los futbolistas, ya es un tema personal, si no yo no puedo denunciar que es por otro tipo de intereses. Lo que sí es de muy mal gusto es que cuando Kervin estaba lesionado y lo necesitaban en el Preolímpico, lo hicieron jugar sin estar al 100 por ciento. Ahora que se ganó la clasificación, lo más fácil es desprenderse de un elemento que, puede ser que no estaba bien en esas tres semanas que el entrenador dice que no entrenó, pero se lo pudo dar el tiempo prudente para que se recuperara".

¿Lo sucedido es por el hecho de ser futbolista del Marathón?, se le preguntó por el último.



"No lo sé, todo lo que se ha manejado hasta el momento genera dudas, no hay claridad, por ningún lado le encuentro justificación a lo explicado por Falero. Nos ha sucedido mucho, no me gustaría pensarlo", respondió.

"Sus declaraciones dejan más dudas. Que se defina, si no le gusta como futbolista, respetamos que no lo llame, ahora, que quiere aparecer por algunas cosas que muchos jóvenes utilizan o decir que puede ser por una lesión o actos de indisciplina no lo podemos permitir porque Arriaga se merece una atención diferenciada porque él también luchó por esa clasificación y su apoyo fue importante para lograr el objetivo. Yo le puedo hablar de otros jugadores que vienen lesionados desde hace tres o cuatro meses, no es justificable, que no me vengan a decir que no le pueden dar una semana más para tomar la decisión de llevarlo porque a otros sí les dieron, eso es lo que genera malestar en la familia de Marathón. Creo que eso no habla bien de la forma en como está manejando el grupo y que siempre se presta a sospechas por el mal manejo que le da al tema", concluyó Rolin Peña.