Carlos Argueta llegaba a Honduras el mismo día que la Sub-23 volaba a Tokio: "Mejores cosas están por venir"

Qué irónica es la vida en ocasiones. Ayer miércoles 7 de julio era el día en el que Carlos Argueta tenía que haber salido de Honduras con la Sub-23 rumbo a Tokio, Japón, no obstante, fue lo contrario ya que mientras sus compañeros de selección tomaban un vuelo de salida, él estaba de regreso al país.

Y es que el fútbol y las lesiones le jugaron una mala pasada al lateral derecho del CDS Vida, pues quedó al margen de los Juegos Olímpicos producto de un desgarre. La ausencia al jugador no lo amilana, pues se nota fuerte, a pesar de haber sido uno de los artífices de la clasificación en aquel Preolímpico memorable en Guadalajara.

Mientras la prensa deportiva aguardaba por la selección hondureña, apareció por la puerta de salida con dos maletas en mano Carlos Argueta, quien hizo una espera ya que el familiar que lo iba a traer no había llegado.

DIEZ buscó su reacción y se le notó bastante tranquilo. "Fui a relajarme porque venía de un momento duro pasando lo de la lesión y ahora recuperado y pensando en lo que se viene en el torneo con el Vida", comenzó diciendo.

Y es que Carlos Argueta tuvo unos días de vacaciones que los pasó en Houston, Estados Unidos, ya que tenía muchos años de no visitar a su mamá y aprovechó esos momentos para volver a verla.

Carlos Argueta disputó el Preolímpico de Guadalajara con Honduras.



"No me tomó por sorpresa la no convocatoria porque ya había hablado con el profesor Miguel Falero, me dijo que mi ausencia pasaba por una cuestión sanitaria, la lesión no me dejó llegar al cien como estaban mis compañeros, en ese sentido estoy tranquilo porque fue decisión por lesión y no técnica", expresó.



Y ahondó. "Yo terminé bien la última semana de los entrenamientos pero sin entrenar las tres anteriores, el profesor decidió llevar a un jugador que estaba en mejores condiciones físicas y como jugadores estamos conscientes de eso porque a una competencia como esas no podes llegar al 50%".



Argueta aduce que no está incómodo por su asuencia. "Quedé de acuerdo en el sentido de la lesión, porque todo jugador quiere jugar unos Juegos Olímpicos, pero en ese sentido ya pasa por decisiones técnicas y ya toca aceptar y seguir trabajando para próximas convocatorias".



Con respecto al comunicado que el CDS Vida giró aduciendo que él podía encarar de buena forma los Olímpicos de Tokio 2021 y que su lesión era cosa del pasado, dijo. "La última semana se dio el comunicado del club, me lo mandaron a mí, pero los doctores hablaron conmigo de que yo llegaba a tiempo hasta el 22 contra Rumanía y ya en ese tiempo los compañeros y yo tendrían mucha diferencia en lo físico, entonces, estoy tranquilo porque fue por temas de lesión".





"Yo sufrí un desgarre en la pierna de un centímetro de profundidad, era aproximadamente como un mes de baja, yo me recuperé en dos semanas pero en los exámenes no salía nada sin embargo sentía siempre la molestia y estaba la incógnita de seguir entrenando y jugando pero me podía desgarrar, ya gracias a Dios estoy bien", declaró a DIEZ.



Para finalizar, Carlos Argueta vio en el futuro que cosas mejores vendrán. "Uno como jugador siempre quiere estar con la selección incluso lesionado, pero ahí ya pasa por cuestión técnica y eso lo respeto; siempre trato de sacar lo positivo de situaciones así, tengo para llegar muy lejos con el apoyo de mi familia y amigos. Esto no termina aquí, estoy enfocado en el equipo, mejores cosas están por venir y solo me toca trabajar".