Eddie Hernández no se 'raja' con ausencia de Alberth Elis en la 'H': "No siento presión, vengo a hacer lo mío"

Eddie Hernández se puso las 'botas' este martes en conferencia de prensa en ausencia de Alberth Elis en la Selección de Honduras de cara a la triple ventana de FIFA para los encuentros del octagonal ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

Hernández no aparecía alineado en la Bicolor desde su participación en triunfo 3-2 ante México el pasado 11 de octubre del 2017, razón por la cual está satisfecho por su regreso.

"Venimos mentalizados en hacer las cosas bien, será algo difícil por el rival, pero primeramente Dios podamos sumar. Para mí estar de regreso en la Selección de Honduras es algo gratificante, estoy contento de volver en una Eliminatoria donde nos vamos a jugar el pase", dijo Eddie Hernández.

Y agregó: "Mi convocatoria no me tomó por sorpresa, ya me habían comentado que sería llamado. Antes no se hizo por lesión, ahora estamos disfrutando".

Sobre el encuentro ante Canadá manifestó que "es importante sumar y no perder ante Canadá, la selección está capacitada para poder hacer un gran esfuerzo, esperamos que se pueda. Es un grandísimo rival, tiene virtudes y defectos; en el juego aéreo son buenos, allí podría ayudar si el profe lo requiere".

AUSENCIA DE ALBERTH ELIS

El artillero merengue se puso las 'botas' en ausencia de Alberth Elis entendiendo su potencial en el juego aéreo para hacerle daño a los canadienses.

"Elis es totalmente diferente en mi posición, sabemos lo que representa en la selección y no siento presión porque son posiciones diferentes, yo vengo a hacer lo mío; en caso que me toque jugar por los costados no lo haría con esa velocidad como él, pero sí hacerlo bien", soltó.

¿Se mira titular?

"El profe tomará la decisión, nosotros nos estamos preparando y posibilidades tenemos todos. El profe puede contar con cada uno de nosotros. Tuve una actuación buena (en el pasado), espero en este inicio arrancar de la mejor forma para que se logre el objetivo de clasificar al Mundial. Si se cumple todo lo que el profesor", cerró Eddie Hernández.

Honduras y Canadá se enfrentarán el próximo jueves a las 6:05 PM en el MBO Field.