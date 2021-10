Amado Guevara afirma que no hay otro delantero como Quioto en la 'H' y desvela cómo sería su tridente

Amado Guevara analizó en Diez TV el presente de la Selección de Honduras de cara a la triple fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que se reanudan esta próxima semana.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf

El 'Lobo' no escondió su preocupación por la posible baja de Romell Quioto tras sufrir molestias en su último partido con el CF Montreal y aseguró que ante la necesidad de un '9', por la no convocatoria de Antony Lozano, mira con buenos ojos utilizar a Elis en esa posición.

Quioto se perdería los duelos ante Costa Rica, México y Jamaica

''La lesiones de los jugadores preocupa, esto se está volviendo repetitivo. Estamos con esa incertidumbre, qué va a pasar con Quioto, es una situación delicada para la Selección. Quioto es un referente en el ataque y al ver que no podemos contar con él, eso preocupa mucho''.

Quioto venía 'on fire'

''Ha evolucionado partido a partido y había encontrado el gol. Quioto es un jugador más asistidor, pero había encontrado el gol y hoy volvemos a los mismo. Lo correcto es seguir el procedimiento normal para su recuperación. Él ya atendio el llamado y ahora el cuerpo médico deberá determinar en qué condiciones está... si será la misma lesión o una nueva''.

No hay otro delantero como Quioto en la Selección

''Yo sé lo que es él, es un jugador de mucho compromiso, empuja al grupo, siempre quiere estar, pelea, es importante mantenerlo, pero nos golpea mucho que Quioto no está en perfectas condiciones. Hoy Romell pasaba un momento espectacular, con minutos y goles. Su aporte iba a ser importante, las características de un jugador como Quioto no veo en otro, para mí es una gran pérdida y sustituirle con alguien similar no hay. Tiene una calidad diferente''.

Elis tampoco llega al cien

''Estamos claros, el tiempo de juego es muy poco por su lesión en la Copa Oro. Alberth es un jugador especial, lo importante es que ya fue tomado en cuenta, si bien es cierto solo tiene 35 minutos (con el Girondins), Alberth siempre se transforma, quizá no esté en el ritmo que deseamos, pero puede tener minutos entrando de cambio y puede ser un revulsivo''.

¿Elis jugando como centro delantero?

''Yo a Quioto lo veo más jugando por fuera y de '9' veo más a Elis, que también me gusta cuando juega en esa posicion. Él no se desconoce esa posición. Lo hacía en Olimpia y algunas veces en el Houston Dynamo''.

¿Cómo sería su tridente en la Selección?

''Yo con todo respeto a Fabián Coito y su cuerpo técnico, si Quioto puede jugar lo pondría por la izquierda, Elis de '9' y Andy Najar por la derecha. Así tenés un ataque bueno, diferente, con muchas variedades. Elis de '9' lo pondría ante la necesidad, no es que sea un '9', eso lo sabemos''.