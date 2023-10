Amado Guevara se sincera por la convocatoria de Honduras para medirse ante Cuba y lo que dijo sobre el ‘Buba’ López

Defensas

“Todos estuvieron en la convocatoria anterior. No hay sorpresas en este departamento de la selección, aquí es continuidad igual. Tal vez podemos ver a un Andy Najar en primera línea al no estar Maylor. En la defensa básicamente son los mismos. Los centrales repiten, no creo que haya variantes”.

Mediocampistas: vuelve Alejandro Reyes

“Creo que el profe con el caso de Alejandro puede sorprender, pero en su equipo está haciendo un gran trabajo, le puede aportar mucho a la selección. Con Arriaga veremos cómo llega de ritmo, aunque es un jugador con características que puede aportar más a la selección en ese medio campo; me sorprende no ver en la lista a jugadores como Pinto. En la posición de Pinto hay un Palma o un Quioto que regresa, el profe ya tiene llena esa zona”.

Delanteros: llamado de Darixon Vuelto

“Es un tema controversial, pero no olvidemos que los técnicos pasan viendo a estos jugadores, comparten con los entrenadores de los equipos, me imagino que el profe lo viene siguiendo, el momento del equipo (Real España) no le favorece tanto, pero es un futbolistas con grandes condiciones, a muchos no les va a agradar, pero acá lo importante es que al maestro le llenó el ojo”.