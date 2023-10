Alarma en Cuba: Futbolista del Norwich de Inglaterra no estará contra Honduras y legionario se lesiona en Costa Rica

El futbolista de Norwich City habría hecho un comunicado a los directivos de la Selección de Cuba sobre su decisión de no participar, sin embargo, pocos conocen el porqué decidió no jugar en estos partidos con su país.

“No estoy al 100%, me he vuelto a resentir de la lesión de la mano en un entrenamiento y por eso no estoy jugando regular en el club. No estoy listo para aportar a la selección”, explicó Hernández.

El delantero del Norwich City agregó que ha tenido una mala temporada, sin embargo, él quiere seguir jugando con la selección, algo que lo habló con su DT de su selección, Yunielys Castillo.