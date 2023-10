Marvin Chávez menciona los cinco líderes en la Selección de Honduras y defiende al “Choco” Lozano: “Es uno de los mejores delanteros”

Chávez aseveró que la afición que critica al jugador del Getafe está equivocada y se rinde ante el nivel futbolístico de Edwin Rodríguez.

CHARLA CON DIEZ

¿Cómo ves este cambio generacional en la Selección de Honduras?

En lo personal, siento más compromiso de parte de los jugadores, porque ha llegado un técnico que conoce el ámbito hondureño en jugadores, carácter, el sistema. Siento que se puede hacer algo mucho mejor.

¿Qué consejo le daría a estos jugadores en esos momentos difíciles?

Los momentos difíciles siempre estarán, pero uno siempre debe estar preparado, tratar de asimilarlo, tener equilibrio y disfrutar el momento cuando te toque jugar. Sabemos que la decisión la toma el cuerpo técnico, pero uno debe estar listo, dispuesto con la cabeza en frente, aportar ese granito de arena. Hablo de mi persona, no me tocó jugar mucho en la Selección, pero los momentos que tuve traté de hacerlo mejor, de disfrutar lo que me gusta hacer y la gente cuando me ve, algunos me felicitan cuando entraba a la cancha.

De los jugadores, ¿cuáles serían los llamados a liderar la Selección de Honduras para el próximo Mundial?

Hay seis jugadores. Uno de ellos es el Choco Lozano, quien para mí ya es hora que crea en él, porque el talento y la capacidad la tiene, pienso que ha perdido confianza, ves que es uno de los jugadores más criticados, pero siento que la gente está equivocada, porque es uno de los mejores delanteros del país: es un jugador nato, de izquierda, derecha, tiene gol, pero ha perdido la confianza.

Luis Palma está pasando un gran momento. Andy Nájar, le puede aportar a la Selección de Honduras. El mismo Alberth Elis y está Edwin Rodríguez, que para mí es uno de los jugadores exquisitos, me gusta como juega, es exquisito. Estos son los jugadores que podrían ser llamados a tomar la batuta de la Selección de Honduras.

¿Cómo tomas las comparaciones cuando el aficionado o la prensa califica a los jugadores de antes con los de ahora?

Cada proceso es diferente. Cada jugador tiene su forma de actuar dentro del campo. Hoy en día hay talento, no sé si llamarle compromiso o ganas, eso se ha perdido. En nuestra generación había más confianza, nos la creíamos cuando estábamos hablando con Wilson Palacios. A veces hay buenos talentos, buenos jugadores, pero la misma prensa los eleva, ahí se la creen demasiado y pierde el piso. Lo que no debe perderse es la humildad, eso se refleja cuando comés, caminás, hablás, todo eso, el de arriba lo ve. Cuando perseveras en esa instancia, te irá muy bien.