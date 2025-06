Andy Nájar, lateral derecho de la Selección de Honduras, habló claro del triunfo ante Islas Caimán y el motivo de su ausencia en la Copa Oro 2025 donde la Bicolor se medirá a Canadá, El Salvador y Curazao.

Honduras cierra la segunda fase este martes 10 de junio recibiendo a Antigua y Barbuda en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 8 de la noche.

ENTREVISTA CON ANDY NÁJAR

¿Charla en el entretiempo?

Que tuviéramos paciencia, eso sería primordial. A veces cuando no se nos están dando, perdemos concentración y nos meten goles. Sabíamos que la pelota iba a entrar, venimos por los tres puntos.

¿Muy presionados?

Uno como jugador se debe preparar para la presión, esto pasa en todo momento. Al final, uno tiene que tomar esa responsabilidad, la pelota no quería entrar y al final entró.

¿Obligación golear a Antigua y limpiar la cara?

Obligación no es golear a las islas, la obligación es ganar y obtener los objetivos.

Rueda dijo que aprendimos una lección ¿Honduras menosprecia a estos equipos?

Creo, que si ustedes pueden ver el partido, nosotros creamos las opciones, uno quisiera meter más goles para más confianza. No es hemos despreciado al rival, las cosas no se nos dio como esperábamos.

¿Cuál es el motivo de la ausencia de Andy a la Copa Oro?

Al final, le dimos más prioridad a la eliminatoria. Entre octubre y noviembre, si entramos al playoff la MLS no se para y Honduras estará en eliminatoria, esto para que el equipo (Nashville) no me ponga ningún pero. Creo que se tomó la mejor decisión.