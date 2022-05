Diego Vázquez es presentado como técnico de la Selección de Honduras: Revela los requisitos para que un jugador sea convocado

Actualidad de legionarios: “Con el tema de los legionarios, algunos no están disponibles por lesión, pero los que están, nosotros trataremos de generarles un buen ambiente para que vengan y sumen, no verlos como salvadores que muchas veces se ve de afuera que vienen y son los salvadores, me parece que en ese aspecto no es así, tienen que venir a aportar y generarles un buen ambiente con los locales para que demuestren su talento que de más está demostrado que por eso juegan en Europa o en el fútbol de afuera. Tampoco los podemos ver que son los que vienen y son salvadores, hay que generarles un ambiente de armonía y que ellos puedan demostrar su talento sin exigirles de más”.

Cuál será su base: “Seguramente la semana que viene vamos a trabajar con todos los disponibles, haciendo un microciclo con jugadores que no estén en la final y ojalá se juegue lo más rápido posible para tenerlos a todos disponibles. No quiere decir que estamos con determinado equipo, no tenemos compromisos con ningún equipo, van a estar los mejores y los jugadores que este cuerpo técnico crea conveniente que van a dar lo mejor y que van a llevar a Honduras a clasificar a la Copa Oro”.

¿Solo es por tres partidos o por todo el proceso?: “Lo único es lo que comenté, es Curazao, y hacer las cosas bien para clasificar a la Copa Oro, eso es lo que tenemos adelante, ya estamos trabajando en dar firme ese primer paso, si uno escala una montaña mirando la cima se cae, lo que tenemos que dar firme es el primer paso y eso vamos a hacer. Tenemos que demostrar el trabajo que venimos a hacer y a partir de ahí, quizá exigir algo más, pero de entrada agradecido con la Comisión de Selecciones y que nos eligieran es un honor y esperemos responderle a esa confianza”.

Lo que hará el CT para ganarse a la afición: “Siempre lo dije, ni si quiera yo no me quiero mucho a mí mismo, y a veces no nos quieremos nosotros mismos. No pretendo que todos nos quieran o que le gustemos a rtodo mundo, pretendemos hacer un buen trabajo a partir que cada uno haga su rol. Después entendemos mucho a los que nos quieren, gracias, y a los que no están de acuerdo con nosotros bien. Esperamos dar lo mejor en ese aspecto y tratar de convencer un poco más en los próximos días”.

Condiciones y su cuerpo técnico: “Las condiciones son pensar en Curazao y clasificar a la Copa Oro. Mi cuerpo técnico estará conformado por Ninrod Medina, Patricio Negreira y Josué Reyes, que es el preparador de porteros. Javier Núñez siempre está con nosotros, es allegado a nosotros, también nos asesora”.

CONFERENCIA COMPLETA: