Asistente del Bolillo Gómez: “Es una situación insostenible, nos falta jerarquía; es absurdo que diga que vamos a salir adelante”

¿Considera que el cuerpo técnico debe continuar?

Es una situación insostenible. Llegamos a la mitad de la eliminatoria, tuvimos un recambio generacional en Honduras que seguramente con estos resultados los jugadores madurarán y en el próximo proceso dará resultado. Puede ser insostenible porque a nosotros como cuerpo técnico jamás nos había pasado.

¿Qué valoraciones tras el final de la eliminatoria?

Nosotros a través del tiempo que estamos acá no sumamos 22 unidades de entrenamiento, es un tiempo corto para decir que el equipo tiene que estar funcionando. Hemos hecho microciclos, ido a los estadios, visitado ciudades, dándole la vuelta, fuimos revulsivos metiendo jugadores que jamás habían jugado en la Selección. Estamos buscándole la comba al palo a ver por dónde es que es. Eso de la renuncia uno lo puede hablar con cabeza caliente, es llegar a Honduras, sentarnos con la dirigencia y a ver qué decisiones se toman. Por resultados, esto es insostenible, pero nosotros (estamos) siempre con la convicción de ir mejorando el fútbol hondureño.

VER: ¿Cuáles son las próximas competencias más cercanas de la Selección de Honduras en este año?

¿Era poco tiempo ocho partidos para siquiera ganar un partido?

Uno como entrenador siempre aspira planificar partidos para ganar. A nosotros como cuerpo técnico, con mucha experiencia y lo que querrás, es imposible creer que no hayamos sumado una victoria en ocho partidos. Es preocupante, para tanto entrenador, jugadores y el fútbol hondureño. Enfrenté a Honduras la eliminatoria pasada con Panamá y se miraba una selección mucho más fuerte, física, sacando resultados. El cambio generacional no es fácil, a veces se puede dar con buenos resultados, esta vez nos ha tocado comernos las verdes porque los resultados no han estado con nosotros. Hoy el primer tiempo bien manejado, con control del balón y juego, y en diez minutos se va el partido en dos pelotas quietas. En el segundo tiempo hicimos las variantes que pronto pedía el partido, pero no tenemos esos jugadores que van al fondo, pisan el área y te definen, es complicado. Pero es seguir buscando la comba al palo, seguir mejorando, hacer microciclos, si se puede, porque realmente esta situación está insostenible con los resultados.