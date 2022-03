$!Fracaso de principio a fin: Honduras cerró la terrible eliminatoria a Qatar-2022 perdiendo en Jamaica

En primera instancia el árbitro tico Keylor Herrera no lo pitó, tuvo que ir al VAR para ver las repeticiones y así decidió pitarlo.

Pero con Jamaica, un equipo explosivo y fuerte, además que tiene jugadores en la Premier League de Inglaterra como Leon Bailey, no le des espacios porque te mata. Así fue a los 37 minutos que, tras un tiro libre, de forma infantil, el defensor Wesly Decas marcó mal a Daniel Green y se le subió encima dentro del área y el árbitro de Costa Rica no dudó y sancionó pena máxima. Llegó Bailey y lo transformó en gol. Este fue el punto de quiebre para que la Bicolor se viniera abajo y no volvió al ataque.

Rápido, ya cuando el juego estaba por cerrar el primer tiempo, apareció otro error defensivo, siempre en jugada a balón parado. Ahora fue Bryan Acosta que no pudo despejar la pelota bien y se la entregó a Ravel Morrison que sacó un derechazo que fue imposible para Luis López.