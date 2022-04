Expertos analizan que Héctor Vargas y Diego Vázquez son los idóneos para dirigir a la Selección de Honduras

Los estrategas nacionales Eduardo Bennett y Raúl Martínez Sambulá aseguraron este martes que los entrenadores Héctor Vargas y Diego Vázquez son los idóneos para dirigir a la Selección de Honduras tomando en cuenta que ambos conocen la materia prima del balompié nacional.

En esta semana, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Selecciones de la Federación de Fútbol de Hondura anunciaron que el técnico Hernán “Bolillo” Gómez donde ambas partes acordaron rescinder el contrato debido a los resultados negativos obtenidos con la Bicolor en la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022.

Luego de detonar la bomba en la Casa del Futbol, empezaron a nombrar candidatos como Héctor Vargas, Diego Vázquez, Pedro Troglio y Salomón Nazar, entre otros.

“Me quedo con Héctor Vargas”, resaltó el técnico del FC Alvarado de la Segunda División, Raúl Martínez Sambulá para luego agregar que “yo sé que él tiene la capacidad y el carisma de la gente”.

“Me quedo con Vargas- reiteró Sambulá- porque todo lo que ha ganado y hecho en el país con su experiencia y por su conocimiento que tiene en el ámbito nacional”.

Agregó que el técnico de Platense, Ramón Maradiaga es una buena carta que tiene Honduras “aunque él ha dicho que no le han mencionado en la Selección”.

Seguidamente enfatizó que buscar un DT en el exterior no es una vía correcta para la Selección Nacional y que este es el momento “de buscar un técnico nacional o un extranjero que esté en el país”.

El técnico tiene que estar en casa

De su parte, el ex jugador y comentarista deportivo Eduardo Bennet destacó que su candidato es Diego Vázquez.

“Diego supera a Troglio, pero los anticuerpos son los que oponen a Diego, pero él tiene la posibilidad y los meritos para dirigir a la Selección Nacional,

Recordó que el ex técnico del Motagua estuvo en lo alto llegando a finales en los torneos de la Liga Nacional y eso supera a Héctor Vargas, Pedro Troglio y Salomón Nazar.

Asimismo, el ex jugador del Olimpia y de San Lorenzo de Almagro de Argentina indicó que le seduce al estratega del Victoria, Salomón Nazar “porque es un hombre que conoce bien el tema y no es casualidad lo que ha mostrado en este campeonato, no me parece descabellado que dirija la Selección”.

Po último, exhortó a los directivos de la Fenafuth a que se decidan por un técnico nacional ya que “está demostrado que el de casa siempre te dio mejores resultados que el de afuera, la historia te lo marca y te dice que el mejor técnico de Honduras es José de la Paz Herrera (Q.D.D.G), entonces no sé por qué nos perdemos”.