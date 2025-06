Choco Lozano no se esconde y da la cara tras errar penal ante Antigua y Barbuda: "La gente tiene la memoria corta"

"Ahora vienen partidos muy importantes, no tenemos excusa, no hay mucho tiempo, hay que ponerse manos a la obra, prepararse bien. Tenemos juego contra Canadá y hay que llegar de la mejor manera", adujo.

Respecto a las críticas que recibe, le resta importancia. "No importa, la gente puede hablar y decir lo que quiera, la opinión es de cada uno, en lo personal me mantengo fuerte porque tengo el respaldo de mis compañeros que eso es importante para mi. Estamos haciendo un grupo muy fuerte y creo que a partir de ahí lograremos cosas importantes".

Y siguió hablando más de las críticas. "Es parte del fútbol, la gente tiene la memoria corta en esa parte y a eso estamos expuestos nostros los futbolistas porque hay momentos buenos y otros regulares, toca poner el pecho, no queda de otra, ahora pueden hablar y decir lo que quieran, pero nos vamos a levantar y cuando nos levantemos todos vamos a celebrar al final del día. Toca aprender de tanta cosa, uno ha vivido tanto en el fútbol y sé que hay momentos complicados, pero todo pasa".

"Trato de no ponerle mente a lo que dice la gente y me enfoco en trabajar nada más, me quedo con que el equipo es un grupo bastante fuerte y al final es lo que nos va a llevar al Mundial, que es lo que queremos", arguyó el atacante hondureño.

Choco Lozano es consciente de que Honduras podría haber anotado más goles en estos dos partidos, pero insistió en respetar a los rivales ya que también juegan.