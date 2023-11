Concacaf confirmó sede y fecha del repechaje hacia Copa América y también del Final Four de la Nations League

Los juegos de semifinales del certamen serán el jueves 21 de marzo del 2024 mientras que la final y el partido por el tercer lugar el domingo 24 de marzo. El repechaje se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium de Frisco, TX.

Cabe reseñar que los cuartos de final de la Nations League que se jugarán en esta doble fecha FIFA de noviembre son: México vs. Honduras, Panamá vs. Costa Rica, Estados Unidos vs Trinidad & Tobago y Canadá vs. Jamaica.