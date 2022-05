Denil Maldonado y lo especial de trabajar con Diego Vázquez en la Selección: “La expectativa es bonita”

No pasaron ni 24 horas desde que fue campeón y Denil Maldonado ya cambió el chip: el objetivo es dar lo mejor con la Selección Nacional de Honduras en los partidos de junio por la Liga de Naciones de Concacaf.

La eliminatoria pasada no fue algo muy bueno para nosotros, hay que tratar de revertirlo y pensar en Curazao y Canadá para sacar Honduras adelante.

Sí, hace poco me coroné, pero hay que darle vuelta rápido al chip y estar enfocados en lo que se viene para el partido ante Curazao del viernes. Hay que trabajar y prepararnos para estar en competencia nuevamente.

Siempre hay que trabajar profesionalmente. Con él estuve muchos años, me hizo debutar, siempre se tiene esa bonita expectativa sobre él. Tantos años juntos ya tenemos una idea de cómo trabaja, es buen entrenador. De los que venimos con Motagua sabemos que trabaja bien, es tranquilo y siempre nos da confianza.

No, es normal estar algo agotado, pero si el profe me pone a jugar estaré a disposición, estaré al máximo, para demostrar que Honduras puede salir adelante.

Claro, uno siempre trata de dar lo mejor tanto para el equipo como para la Selección. Espero dar lo mejor para mostrar el nivel que he traído.

Ya no está Maynor y ahora sos el líder en la defensa.

No, creo que lideres somos todos, estando dentro del campo los 11 somos lideres. Si me toca ser el líder en la central, por así decirlo, es una gran responsabilidad. Sabemos quién fue Maynor Figueroa, dejó un gran legado, así que será una bonita responsabilidad.

¿Qué sabes de los rivales?

De Curazao no sé mucho, de Canadá sabemos que ha evolucionado, me imagino que Curazao también. Debemos estar preparado para ello y ir evolucionando también. En Selección tratamos de darle el máximo respeto al rival, cada uno tiene sus falencias y virtudes, rivales fáciles ahora ya no hay.

¿Qué mensaje hay para la afición?

La afición se dirige por resultados, nosotros tenemos que darles alegría. Lo primordial es que nos apoyen y tengan fe en que podamos sacar las cosas adelante.