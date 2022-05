Diego Vázquez habla con medio español y amplia detalles de sus retos con la Selección Nacional

El técnico de la Selección Nacional de Honduras, Diego Vázquez, atendió este jueves al diario español Marca para explicar los retos y desafíos que tiene con el combinado nacional y del buen suceso que tuvo con Motagua por ocho años. De entrenador de club a selección Son tareas un poco diferentes, porque en el club tienes más tiempo de conocer a los jugadores. Prácticamente convives permanente. Aquí es algo más impersonal porque los tienes poco tiempo. Incluso algunos que juegan fuera todavía no han llegado y no los tenemos. Por lo tanto esa parte la estamos transitando, la estamos conociendo. Aprendiendo también en el camino y las diferencias en lo que es mi primera experiencia en la selección. Uno de los retos más difíciles de un seleccionador es adaptarse a esa falta de tiempo para trabajar con los jugadores, a nivel táctico o la cohesión de grupo...puede ser hasta estimulante incluso. Seguro. Los tienes poco tiempo en ese periodo tienes que lograr esa cohesión. Por ejemplo, para trabajar la parte táctica tenemos ahora unos chicos que son sparring. Quizá no tienes todo el equipo en mente que va a jugar el primer partido. Entonces, tienes que ver cómo los vas posicionando en diferentes puestos, que se vaya grabando con lo que queremos sin tener el once que tienes en la cabeza que va a iniciar. Son todas esas tareas y sensaciones nuevas. Por ejemplo, hay jugadores que llegan con cargas musculares o problemas físicos y ya quedan descartados. Y son jugadores importantes para el futuro o para este ciclo de partidos. Hoy nos pasó con un jugador que llegó con una carga médica y hablando con el cuerpo médico ya no está disponible para estos partidos. Son desafíos y sensaciones diferentes que estamos viviendo.

Viendo su trayectoria, se nota que apuesta por retos difíciles. En Motagua llegó tras un momento complicado y ahora también con Honduras. ¿Es una seña de identidad? Es algo que me gusta, me gustan los retos. Cuando llegué a Motagua venía de un año donde no clasificó, estaba entre el octavo y noveno. Poco a poco fuimos mejorando. El primer año ya clasificamos. En el segundo campeonato ya fuimos campeones. De ahí no paramos hasta hace poco, que salimos en esa situación a pocos puestos del primero, que era Olimpia, que era el primero. Fuimos creciendo y aprendiendo también, porque era mi primera experiencia como técnico. Ahora vivo mi primera aventura como técnico de la selección, que es una tarea diferente. Voy con mucha ilusión y tratando de dar lo mejor. Trato de estar concentrado, focalizado en lo que hacer y dando mensajes cortos y simples por lo que acabamos de hablar. El tiempo es corto y necesitamos tener esa opción de los jugadores para que entiendan lo que queremos transmitir. ¿Cómo ha vivido estos primeros días del microciclo? Bien. Estamos ya en la segunda semana, llevamos acumulados ya ocho entrenamientos y vamos hacia el noveno. Se trata de conocerlos y de verles enfrentados. Los conozco de haberles visto jugar. Pero hay que verles en el día a día, los detalles cómo se desenvuelven, la agresividad, cómo paran la pelota, cómo se resuelven en diferentes situaciones. Hay un montón de características que vamos conociendo y uno ya se va formando un concepto o reforzando alguno que ya pensaba y los terminamos de comprobar al verlo en el día a día. ¿Le gusta lo que ve, la aportación del grupo en estas dos semanas? Sí, la verdad que sí. Hay muchos jugadores que se pueden utilizar, que tienen potencial para crecer. Como todo, también hay otros que tienen otras características que no conocíamos. En este fútbol hay una diferencia muy marcada entre los entrenamientos de un equipo chico o de media tabla y uno grande. Varía bastante y eso se nota en el jugador, en la parte física o en algunos detalles que cambian el entrenamiento. Es normal e imagino que eso les pasará también a otros seleccionadores. Al tener la diversidad de jugadores, este fútbol es bastante marcado en ese aspecto. En algunos detalles se nota y los tenemos que ir mejorando.

Su nombramiento generó algunas críticas. Para alguien que generó un reconocimiento tras sus éxitos en Motagua y ahora llegando a ser seleccionador, ¿las entiende? ¿qué les diría? En parte las entiendo. Lo he dicho varias veces. Uno no se termina de querer a sí mismo y hace cosas de las que uno se arrepiente. A los que no están de acuerdo vamos a tratar de convencerlos con resultados y viendo el desempeño de la selección. El único lugar que tiene el aficionado es en la competencia y ojalá podamos plasmar lo que venimos trabajando y cambiar todo. Siempre va a haber críticas, pero trataremos de cambiar un porcentaje de aquellos que no están de acuerdo con la elección nuestra. Ya dijo en otros medios que ya se veía preparado anteriormente para dar el paso de ser seleccionador. ¿Se ve ahora aún más? No sé si la palabra es preparado. En algún momento manifestamos que por lo hecho en el torneo local y por el conocimiento quizás merecíamos la oportunidad. Los federativos optaron por otras opciones y por eso lo dijimos. Tenemos un cuerpo técnico que tiene mucho tiempo en este fútbol y creemos que merecíamos la oportunidad. Ahora llegó y la vamos aprovechar, es lo que estamos haciendo. La forma de aprovechar las oportunidades es dando lo mejor que tenemos y es lo que les transmito a los jugadores. Nadie les va a pedir algo que no han hecho en sus clubes. Por sus cualidades están aquí. Que pongan su juego al servicio de la selección es el camino que tenemos que seguir. Me gustan los retos. Cuando llegué a Motagua, estaba entre el octavo y el noveno. Al segundo año ganamos el campeonato”.