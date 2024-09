Denil Maldonado se sincera: lesión de Najar, eliminación de Olimpia y su regreso a la Selección de Honduras

Vuelvo a repetir que me siento alegre, sabía que eran partidos de mucha importancia los que tuvimos, obviamente no se pudo clasificar a la Copa América y el grupo hizo un gran trabajo, pero se tiene que sacar las buenas costumbres que nosotros tenemos y hay que seguir luchando para lograr los objetivos que deseamos.

Titular indiscutible en el club

No ha sido fácil, al principio costó la adaptación, pero poco a poco alcanzamos el objetivo. La liga es competitiva y me he adaptado de la mejor manera y el profe me ha dado la confianza

La Liga de Naciones te lleva a la Copa Oro ¿Es objetivo?

Uno va logrando lo que quiere gracias al ir ganando partidos y esos encuentros te llevan a la competencia. Hay que sacar buenos resultados en estos partidos, que son los que importan.

¿Qué saben de Jamaica?

Toda selección viene creciendo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sabemos de la calidad de Jamaica y Trinidad y Tobago y hay que estar enfocados en lo que se viene.