La dura reacción de los árabes tras igualar contra Honduras en partido amistoso: “Empate contra un equipo débil”

“Si esto es con Honduras, ¿qué hacemos con este equipo?”, recordemos que la escuadra dirigida por Diego Vázquez jugó con 10 hombres por más de 60 minutos luego de la expulsión del Chino López al 45’.

Diego Vázquez podría ser ratificado al frente de la selección de Honduras hasta 2026

Al final del partido también serían expulsados Edwin Solano y el propio Vázquez. El partido terminó en el 90+9’ y la selección cerró con empate el 2022.

OTRAS CRÍTICAS DE LOS ÁRABES A SU SELECCIÓN

“¡¡Una verdadera crisis en el ataque!! Pero por dios, no me sorprende, porque el motivo es la gran cantidad de extranjeros en la liga Los jugadores de la selección se eligen solo porque están, no porque sean los mejores”.

“Nuestro equipo no tiene éxito, sí, es un partido con un equipo cuyo ranking es 80, y estamos en el puesto 52. Vuelve y no juegues la Copa del Mundo”.