Eddie Hernández habla de su regreso oficial a la Selección de Honduras, de Quioto y de lo que les dijo Reinaldo Rueda

El delantero de Olancho FC expresó sus emociones: “Estoy feliz, esos últimos dos microciclos acá en Tegucigalpa he disfrutado bastante con la Selección y bueno, el profe me ha dado ese voto de confianza para el partido contra Guatemala primeramente y posteriormente los partidos contra Bermudas, ojalá que podamos estar ahí, hacer las cosas bien y aportar lo que se ha dejado de hacer en la Selección y lograr el objetivo”.

Por otra parte, Eddie Hernández habló también de otro que retorna a la Bicolor, como es el caso de Romell Quioto, quien juega en Arabia Saudí y había sido marginado por Rueda por más de un año.

“El regreso de Quioto es positivo, no solo nos alegra a nosotros sino también a todo el pueblo hondureño, sabemos la calidad que tiene Romell, sabemos que es un jugador diferente que no lo tenemos en la Selección o no lo teníamos, regresa y creo que hay más confianza tanto en los jugadores como en el mismo cuerpo técnico, Romell es un jugador de grandísimas condiciones, de mucha experiencia y ojalá se logre el objetivo al final”, destacó Eddie.

En cuanto a la nueva convocatoria de Reinaldo Rueda, que al parecer es del agrado de muchos, esto comentó Eddie Hernández: “Esto es de gustos, al final el técnico es quien toma la decisión, muchas veces cuando los resultados salen podemos decir que la convocatoria fue un acierto, cuando no salen hay críticas siempre, esperemos que la Selección mantenga el éxito, ese compromiso y que al final se logre lo que todos queremos”.