Edrick Menjívar pide que dejen en paz a los jóvenes de la Selección de Honduras: “Critíquennos a nosotros cuatro”

Primero, Menjívar analizó lo ocurrido ante Costa Rica y frente a El Salvador.

“Creo que tenemos que ser autocríticos nosotros mismos, no fue una fecha FIFA para nosotros, tenemos que saber que veníamos de cuatro o cinco fechas FIFA muy buenos desde que llegó Reinaldo Rueda, no podemos cambiar de la noche al día, hay que ser conscientes de que aquí hay que buscar una regularidad, en la Selección no se puede tener un altibajos como este”, expresó a Mi Pasión HN.

¿Cuál es el mensaje que están dando al ver que los cuatro capitanes están hablando? Le consultaron.

“El mensaje es que respaldamos al grupo, que estamos para dar la cara, quisiéramos que cuando venga la crítica venga dirigida a nosotros, tenemos la espalda y el pecho para aguantar todo, creo que esta es una Selección muy joven, que son el futuro de Honduras, eso es muy importante, déjenlos a ellos tranquilos y critíquennos a nosotros, tiren a nosotros, los cuatro que estamos aquí (Menjívar, Najar, Choco Lozano y Alex López) y a Reinaldo que somos los que tenemos que aguantar todo eso”, resaltó.