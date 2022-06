Elis revela dónde le gustaría jugar, el primer pago en Olimpia y su cruce con Mbappé: ‘‘Neymar se puso a defenderlo como el papá’’

‘‘El profe Jorge Luis Pinto siempre fue un entrenador duro, exigente, me sirvió mucho para mi aprendizaje. La mayoría de los técnicos tratan de corregirte de la mejor forma, sin faltarte el respeto’’.

‘‘De las inferiores del Real España fui al Olimpia. Tenía 12 años cuando llegué a Real España y a los 15 años fui a Olimpia. En Real España no tenía un salario, estaba allí por el sacrificio de mis padres. Ellos me lo pagaban todo’’.

‘‘Una jugada normal que comete falta, me levanto y me pega la patada, entonces se la regreso. Neymar se acercó y se puso a defenderlo como el papá’’.

¿Qué camisetas de cracks guarda?

‘‘Tengo la camiseta de Zlatan Ibrahimovic, es L. Le mandé la mía con el utilero y él me dio la suya. También tengo la de Keylor Navas, la de Bastian Schweinsteiger cuando jugaba en el Chicago Fire y la de Nani en el Manchester United’’.

Consejo a los jóvenes

‘‘El fútbol te puede dar mucho, pero también tenés que darle mucho al fútbol. A mí el fútbol me cambió la vida, esto es de sacrificios, no es fácil y muchos no quieren hacerlo’’.