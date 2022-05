Representante de Alberth Elis anuncia que ya tiene ofrecimientos en Francia y otras ligas top de Europa por la “Panterita”

Alberth Elis, de 26 años, ha dejado una buena sensación en la Liga de Francia y no es para menos, pues con el Girondins de Burdeos registró nueve goles en la temporada 2021-22 que para él fue marcada por las constantes lesiones que no lo dejó tener regularidad.

Matemáticamente el equipo sigue en la lucha, entonces hasta que matemáticamente estén fuera siempre se va trabajar por quedarse por ayudar al equipo. Alberth está en Francia recuperándose y se encuentra con los compañeros empujando anímicamente y su futuro se definirá cuando termine el torneo sabiendo qué pasa con el equipo y también analizando situaciones que se han manejado durante bastante tiempo, nosotros y en el entorno de su familia estaremos analizando que es lo mejor para él deportivamente.

¿Culmina el contrato de Elis con el Bordeaux en este torneo?

No, él tiene contrato de otros años más, pero no sabemos cuál será el desenlace de la liga porque matemáticamente no están descendidos y tenemos que esperar esta semana, ver qué pasan en los partidos para saber qué vamos a decidir. Hay varias cosas que se han movido, pero no vamos a tomar decisiones a la carrera.