Emelly Chicas, seleccionada catracha, sorprende al impulsar academia de fútbol en Siguatepeque

"Si está Dios, el estudio y el fútbol unidos, no hay límites", así de claro tiene sus objetivos Emelly Chicas, jugadora hondureña y seleccionada nacional, quien ha demostrado que la dedicación no solo es en la cancha y ahora busca sobresalir fuera de ella, pero siempre fomentando el deporte. Con la emoción de ver a los niños cumplir sus sueños, la joven volante se ha convertido en embajadora oficial de Futbolera Select El Porvenir, una academia que pretende desarrollar los valores y darle recursos a la juventud para tener un mejor futuro, tanto en lo profesional como en lo personal. "Siempre he querido hacer una academia, ese ha sido mi sueño. Le comentaba a mi mamá: 'quiero hacer esto para los niños'. Fui una niña que soñó, que no tenía recursos y luego dije: 'si yo pude por que otras personas no van a poder. Se qué hay mucho talento donde vivo", dijo en charla con DIARIO DIEZ.

La edad es solo un número y a sus cortos 20 años, Emelly tiene claro sus objetivos: fomentar el deporte en el lugar que la vio crecer. Es por ello que se unió a la emprendedora hondureña Stefanny Andino, fundadora del Club Futbolera Select en Houston, para tener una sede en El Porvenir, que se inauguró el pasado 22 de julio. Emelly Chicas, es la embajadora oficial de la academia en el país y quiere ser una conexión para "ayudar a los niños, que tengan una alternativa para poder crecer, sana, donde no se vea tanta cosa que ahora se ve. Que tengan espacio para pensar en algo más". Sobre los objetivos con la academia, la seleccionada nacional fue clara: "Nuestro plan. Queremos crear no sólo futbolistas, sino personas con valores y con otra visión del mundo. Un lugar donde pueda aprender inglés, fútbol y nuestro objetivo es que tengan mejores oportunidades en Honduras y el extranjero". Actualmente, la academia tiene una campaña para recaudar fondos, por lo que ha lanzado una camiseta especial, que ayudará a seguir apoyando al talento juvenil.

¡UNA CRACK DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA!

La joven jugadora tiene una beca internacional y actualmente milita en Fairmont State University en Estados Unidos. Es originaria de El Porvenir, Siguatepeque, Comayagua. "Comencé a jugar fútbol desde que tenía 4 años, mi papá era mi primer entrenador. Empecé a jugar en su equipo de fútbol y luego me incluí a una academia, donde pude comenzar a jugar con hombres en ligas desde los 12 a 14 años y luego comencé con la femenina. Ahí fue donde me llamaron de la Selección y algunos visores me vieron". Chicas cuenta que Fernando Banegas, exentrenador de la Selección Femenina, fue uno de los conectes para poder llegar a tierras estadounidenses: "Tenía partidos con la Selección y con unos contactos con Banegas, hice videos destacados con mis jugadas", dijo sobre la oportunidad de brillar en Estados Unidos. "Siempre tuve mis sueños muy claros, le decía a mi mamá: 'Me voy a ir a estudiar a Estados Unidos y ella me decía '¿con qué dinero?' Pues nada, gracias a Dios todo paso en orden, con mucha disciplina, educación y siempre lleve las cosas de la mano", contó sobre la experiencia.